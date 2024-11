»Raum | Musik«: Zeitgenössische Musik und Klangkunst in sinnlicher Erfahrung und Reflexion

Der Raum, in dem sich Körper und Musik begegnen – Ein Symposium zum Thema »Raum | Musik«, am 8./9. November 2024, mit öffentlichen Konzerten, Präsentationen und Installationen. Veranstaltet im Kesselhaus der Muthesius Kunsthochschule und im musiculum in Kiel.



Am Freitag, 8., und Samstag, 9. November, wird die Reihe SINNE | SINN an der Muthesius Kunsthochschule Kiel fortgesetzt. Die diesjährige Ausgabe widmet sich dem Thema »Raum | Musik«. Der Raum ist eine oft unbewusste, aber zentrale Dimension des Hörens / der Musik / des Auditiven. Im Bewusstsein, dass sich Raum im Klang vergegenwärtigt, und in seinen vielfältigen Funktionen und Aspekten im Erleben, im Performativen und in der Kommunikation gewinnt der Raum im 20. Jahrhundert in Musik und Klangkunst massiv an Bedeutung und wird selbst zum eigenständigen künstlerischen Material In vielfältigen Vorträgen und Konzerten wird genau diese Auseinandersetzung im Mittelpunkt stehen.



Veranstaltet durch die Muthesius Kunsthochschule Kiel (Gastgeberin Professorin Sandra Schramke, Leitung: Sven Lütgen) und in Zusammenarbeit mit chiffren. Forum für zeitgenössische Musik e. V., dem Musikwissenschaftlichen Institut der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und der Musikhochschule Lübeck wird das Symposium zu einem interdisziplinären Forum für Musikliebhabende, Wissenschaftler*innen und Interessierte.



Das Symposium wird durch zwei öffentliche Konzerte im musiculum Kiel bereichert. Am ersten Abend erklingen Werke von Sascha Lino Lemke (aKKORDeONo,. interpretiert von Bernhard Fograscher), neben einem Auftritt des MHL-Instrument Builders Ensembles (unter der Leitung von Nicola Hein) sowie Stücken von Studierenden der Musikhochschule Lübeck. Am Samstagabend werden Werke von Alvin Lucier den Raum füllen, realisiert durch Hauke Harder. Lucier, ein avantgardistischer Komponist und Klangkünstler, ist bekannt für seine Arbeiten im Bereich der akustischen und elektronischen Musik im 20. und 21. Jahrhundert. In seiner wohl bekanntesten Komposition „I Am Sitting in a Room“ lässt er den Raum durch den Klang von Gesprochenem in dessen eigenen Raumresonanzen erklingen.



Im Rahmen des Symposium sprechen im Kesselhaus der Muthesius Kunsthochschule Vertreter*innen der Kooperationsinstitutionen sowie der Künstler und Komponist Hans Peter Kuhn als Gast, der dieses Jahr den Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein erhält. Für die Muthesius Kunsthochschule treten Sandra Schramke und Sven Lütgen auf. Weitere Einblicke bieten Sascha Lino Lemke, Nicola Hein und Oliver Korte von der Musikhochschule Lübeck. Darüber hinaus wird das Programm von Kathrin Kirsch und Joe Reinke mit Studierenden der Musikwissenschaft des Musikwissenschaftlichen Instituts Kiel vervollständigt. Eingeflochten sind Performances und Präsentationen: Szenografin und Performance-Künstlerin Sofia Heese wird die eigens für den Ort konzipierte Arbeit „Resonanz“ aufführen, das Sweet Noises Ensemble wird eine freie Klangimprovisation aufführen, Emilie Schmidt und Steffen Prochnow werden das Konzept ihrer Klanginstallation „hyper\\cube“, Thiemo Frömberg sein VR-Klang-Tool und Dominik Bednarz sein Theremin präsentieren. Über die beiden Tage sind die Installationen „Interferenz“ von Heiko Wommelsdorf und „Echoes of the Dawn“ von Gor Margaryan zu sehen und zu hören.



Das Programm finden Sie in der beigefügten PDF-Datei.



SINNE|SINN ist ein fortlaufendes Projekt von „chiffren. Forum für zeitgenössische Musik e.V.“, Musikwissenschaftliches Institut der CAU Kiel (2022), Musikhochschule Lübeck (2023), Muthesius Kunsthochschule Kiel (2024).





