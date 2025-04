Muthesius Kunsthochschule zeigt Ausstellung „In digital we trust“ mit Medienkunst im spce | Muthesius

Dienstag, 29. April, 19 Uhr: Elisa Giardina Papa: Film-Screening und Online-Talk, moderiert von Professorin Annika Larsson

Montag, 12. Mai, 10 - 13 Uhr: Workshop Monstergarten, mit Achim Kirsch

Link: https://digitalewochekiel.de/programm/01jkz2eg7hmxyt5wrdzvhz139f

Montag, 12. Mai, 15 - 18 Uhr: Workshop KI Wallpaper Workshop der Tiny Design School, mit Prof.in Annika Frye

Link: https://digitalewochekiel.de/programm/01jns4af8qhh21cfmwva0vn8v8

Dienstag, 13. Mai, 9 - 12 Uhr: Die Stadt hat Augen - Workshop zu Überwachungsbildern, mit Melanie Appelt

Link: https://digitalewochekiel.de/programm/01jkdkjper2nk7s7s9kcg40gx8

Dienstag, 13. Mai, 15 - 18 Uhr: Workshop Hybrid Design Tiny Design School, mit Du Zhang

Link: https://digitalewochekiel.de/programm/01jns3qr1ysyfx8rtt2ds13818

Dienstag, 13. Mai, 18.30 Uhr: Kyriaki Goni: Film-Screening und Online-Talk, moderiert von Professorin Annika Larsson

Mittwoch, 14. Mai, 10 - 13 Uhr: In Zukunft Meer: Eintauchen ins Bilderbuch, mit Dorothe Knapp

Link: https://digitalewochekiel.de/programm/01jns15w78et2kr73jgfcv1c60

Mittwoch, 14. Mai, 18 - 20 Uhr: VII. KI-Salon Vertrauen, in der Muthesius Kunsthochschule, Hörsaal, Legienstraße 35, Kiel, eine Veranstaltung des DLC Art Labs

Link: https://digitalewochekiel.de/programm/01jnr0x698hryzmmfr9hdpe66e

Donnerstag, 15. Mai, 18.30 Uhr: In AI we trust, Talk und Diskurs mit Uta Röpke und Hannes Grassegger, moderiert von Wiebke Christophers und Sven Christian Schuch

In Bezug auf die fortschreitende Digitalisierung und die rasanten Entwicklungen die Künstliche Intelligenz betreffend, wird die Frage nach Vertrauen ambivalent. Vertrauen wir den oft auf KI-generierten Algorithmen beruhenden Zukunftsprognosen? Sind die digitalen Bilder, die wir auf unseren Smartphones, in Social Media, zugespielt bekommen, Abbilder faktischen Geschehens, oder fiktiv und damit manipulativ? Wie beeinflusst Künstliche Intelligenz bereits alltäglich unser Handeln? Und welche zukünftigen Realitäten sind durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz für die künstlerische Produktion zu erwarten?In der Ausstellung „In digital we trust“ geht Kurator Sven Christian Schuch diesen Fragestellungen auf den Grund. An der Ausstellung beteiligt sind mit Thiemo Frömberg, Kommunikationsdesigner und Master-Student des interaktiven Informationsdesigns, und Kunst-Student Maxim Lewandowski zwei künstlerische Positionen, die sich mithilfe virtueller Realität relevanten, akuten Umweltthemen und gesellschaftlichen Fragestellungen widmen.Das Hybrid Lab – eine internationale Zusammenarbeit von Forscher*innen und Designer*innen – ergänzt die Ausstellung: Beteiligte aus Kiel, Berlin, Eindhoven, Den Haag und Warschau haben einen Außenraum als digitalen Zwilling gebaut, der von verschiedenen Ländern aus virtuell gestaltet und genutzt werden kann. Das „Hybrid Lab“ wird von der Europäischen Union und Creative Europe gefördert.Elisa Giardina Papa ist Assistenzprofessorin für Moderne Kultur und Medien an der Brown University. Sie lebt und arbeitet in New York und Sant’Ignazio, Sizilien. Ihre forschungsbasierte Kunstpraxis sucht nach Formen des Wissens und des Begehrens, die durch hegemoniale Forderungen nach Ordnung und Lesbarkeit disqualifiziert und unsinnig gemacht wurden. Durch kritische und zugleich poetische Rahmung arbeitet sie mit großformatigen Videoinstallationen, Experimentalfilmen und internetbasierten Kunstprojekten, um die Aufmerksamkeit auf jene Bereiche unseres Lebens zu lenken, die dennoch radikal widerspenstig, unübersetzbar und unberechenbar bleiben. Ihre Arbeiten wurden unter anderem auf der 59. Internationalen Kunstausstellung der Biennale di Venezia, im Museum of Modern Art, im Whitney Museum, im Martin-Gropius-Bau ausgestellt und gezeigt.An der 2005 gegründeten Muthesius Kunsthochschule – der einzigen Kunsthochschule in Schleswig-Holstein – können Studierende Freie Kunst, Kunst auf Lehramt für Gymnasien, Raumstrategien, Industriedesign und Kommunikationsdesign studieren. Seit 2007 verfügt die Kunsthochschule über das Promotionsrecht. Heute sind rund 630 Studierende in den Bereichen Kunst und Design eingeschrieben; sie kommen aus mehr als 30 Ländern.Informationen über die Ausstellung: https://www.spce.sh/de/events/in-digital-we-trust