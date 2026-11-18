Die Muthesius Kunsthochschule hat die mit insgesamt 10.000 Euro dotierten Arthur-Petersen-Preise vergeben: Ausgezeichnet worden sind Jo Anneke Mückel (Kunst-Lehramt) für ihre Arbeit „Hey Süße – Strategien der Wehrhaftigkeit“ und Thiemo Frömberg (Kommunikationsdesign) für „Vertraute Fremde – Begegnung mit Muscheln“. Im Studiengang Industriedesign hat Kunrui Peng den Preis für sein Konzept „Project Mimoid – Future Hand Surgery Simulator“ erhalten. Für ihre Initiative „Quartierswerkstatt Südfriedhof“ würdigte die Jury Mia Meister und Jakob Engelhard (Raumstrategien). Prof. Dr. Arne Zerbst, Präsident der Muthesius Kunsthochschule, und Sven Christian Schuch, künstlerischer Leiter des spce | Muthesius, haben die Preise am Mittwochabend (18. November) im spce, dem hochschuleigenen Ausstellungsraum der Muthesius Kunsthochschule in der Kieler Innenstadt, an die fünf Master-Absolventinnen und -Absolventen überreicht.



Die Stipendienjury der Kunsthochschule hat aus den Bewerbungen eine besondere Master-Abschlussarbeit pro Studiengang ausgewählt: Die vier prämierten Konzepte werden in der Ausstellung zum Arthur-Petersen-Preis im spce | Muthesius bis Samstag, 16. Januar, gezeigt. Sie sind mit jeweils 2.500 Euro Preisgeld honoriert worden.



Die Preisträger*innen der Arthur-Petersen-Preise 2026



Preisträgerin im Studiengang Kunst auf Lehramt an Gymnasien ist Jo Anneke Mückel. In ihrer Masterarbeit „Hey Süße – Strategien der Wehrhaftigkeit“ widmet sie sich geschlechtspezifischer Gewalt. Damit angegriffene Personen sich wehren könnten, hat Jo Anneke Mückel alltägliche Gegenstände verfremdet und aus ihnen Waffen gestaltet: So wird die Mascara zum Dolch, der Personalausweis zum Messer, der Kamm zum scharfen Utensil. Als Schmuckstücke ausgestellt, bewegen sich diese Handtaschenwaffen in einem Spannungsverhältnis zwischen Gewalt und Dekoration. Die 2000 in Hamburg geborene Künstlerin hat Kunst und Geschichte an der Muthesius Kunsthochschule und der Christian-Albrechts-Universität Kiel studiert. Nach Stationen in der Interdisziplinären Künstlerischen Klasse und der Bildhauereiklasse hat sie ihren Abschluss bei den Professorinnen Dr. Almut Linde und Dr. Christiane Kruse absolviert.



Thiemo Frömberg erhält die Auszeichnung für seine Masterarbeit im Studiengang Kommunikationsdesign. Im Master-Schwerpunkt Interaktives Informationsdesign von Professor Tom Duscher hat er sich mit Miesmuscheln beschäftigt. Unter dem Titel „Vertraute Fremde – Begegnung mit Muscheln“ geht er der Frage nach, wie interaktive Wissenschaftskommunikation Empathie für fremdartige nicht-menschliche Lebensformen erzeugen kann. Im Zentrum seiner Multimedia-Installation steht ein Aquarium, in dem der Herzschlag von lebenden Muscheln gemessen und in interaktive Projektionen und Sound übersetzt wird, sodass Betrachter*innen informiert und sensibilisiert werden. So reicht das Spektrum von tiefgründiger Recherche bis hin zur szenografischen Inszenierung. Thiemo Frömberg, 1997 in Recklinghausen geboren, hat nach einer Ausbildung als Mediengestalter und einem Bachelorstudium an der Folkwang Universität der Künste in Essen seinen Master an der Muthesius Kunsthochschule absolviert.



Mit ihrem partizipativen Abschlussprojekt „Quartierswerkstatt – Nachbar*innen nehmen Raum“ wurden Mia Meister und Jakob Engelhard für den Arthur-Petersen-Preis ausgewählt. Im Kieler Stadtteil Südfriedhof gibt es seit April mit der Quartierswerkstatt den von ihnen konzipierten offenen Treffpunkt für Nachbar*innen. In einer ehemaligen Kunstwerkstatt an der Lutherstraße 12 können Interessierte Wünsche und Ideen einbringen, mitmachen, sich treffen und austauschen. Mia Meister und Jakob Engelhard bieten hier ein abwechslungsreiches Workshop- und Veranstaltungsprogramm an, es gibt Flohmärkte, Tauschpartys und seit August auch einen eigenen Verein, der den Raum bespielt und begleitet. Das Projekt ist entstanden im Studiengang Raumstrategien, betreut wurde es von Professorin Frauke Gerstenberg und Professor Dr. Arne Zerbst. Mia Meister, geboren 1994, hat nach einer Ausbildung als Bühnentischlerin an der Hamburgischen Staatsoper und einem Bachelorabschluss an der Akademie Mode & Design ihren Master an der Muthesius Kunsthochschule absolviert – gemeinsam mit Jakob Engelhard, geboren 1998. Nach dem Studium der Kommunikationsgestaltung an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd sowie Stationen in Stuttgart, Brüssel und Genf hat er ebenfalls im September 2026 sein Studium in Kiel abgeschlossen.



Im Studiengang Industriedesign wird Kunrui Peng ausgezeichnet. Nach erster Erfahrung mit chirurgischer Simulation hat er das Thema in seinem Masterprojekt „Mimoid“ vertieft, indem er sich der chirurgischen Simulation einer Hand widmet. Dafür hat Kunrui Peng nicht nur umfassend recherchiert, welche interdisziplinären Theorien es in der medizinischen Ausbildung gibt und wie sich der optimale Wissenstransfer vollziehen lässt. Sondern er hat sich weiterhin von innovativen Materialstudien für menschliches Gewebe inspirieren lassen, um seinen Handchirurgie-Simulator zu gestalten. Kunrui Peng, geboren 1996 im chinesischen Guangdong, hat nach seinem Bachelor im chinesischen Hefei seit 2020 in Kiel Industriedesign studiert und im Master den Schwerpunkt Medical Design bei Professor Detlef Rhein absolviert.



„Es freut mich immens, derart vielseitige junge Talente auszeichnen zu können. Der Arthur-Petersen-Preis vereint für mich zwei Herzensprojekte: die gemeinsam mit den Stiftern initiierte Arthur-Petersen-Stiftung, die uns diesen Preis ermöglicht, und die schon zur Tradition gewordene Preisträger-Ausstellung in unserem Ausstellungraum spce, im dem sich die Kunsthochschule einer breiten Öffentlichkeit präsentiert“, sagt Prof. Dr. Arne Zerbst, Präsident der Muthesius Kunsthochschule.



Einmal im Jahr verleiht die Kunsthochschule die von der Arthur-Petersen-Stiftung finanzierte Auszeichnung. Die Stiftung hat es sich zum Zweck gesetzt, Kunst und Kultur zu fördern, indem sie Studierende der einzigen Kunsthochschule Schleswig-Holsteins unterstützt.



An der 2005 gegründeten Muthesius Kunsthochschule – der einzigen Kunsthochschule in Schleswig-Holstein – können Studierende Freie Kunst, Kunst auf Lehramt für Gymnasien, Raumstrategien, Industriedesign und Kommunikationsdesign studieren. Seit 2007 verfügt die Kunsthochschule über das Promotionsrecht. Heute sind rund 650 Studierende in den Bereichen Kunst und Design eingeschrieben; sie kommen aus mehr als 30 Ländern.



- Die Preisverleihung ist öffentlich und findet am Mittwoch, 18. November, um 18 Uhr im spce | Muthesius, Andreas-Gayk-Straße 7-11 in Kiel, statt. Die Ausstellung ist geöffnet vom 19. November bis 16. Januar: mittwochs bis samstags von 15 bis 18 Uhr im spce | Muthesius, Andreas-Gayk-Straße 7-11, Kiel. Der Eintritt ist frei. Vom 21. Dezember bis 5. Januar macht der Ausstellungsraum eine Winterpause.

(lifePR) (