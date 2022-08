Muthesius Kunsthochschule eröffnet Ausstellung "talking to a stranger" im Dialog mit Werken aus der Sammlung von Gunda und Peter Niemann

Die Ausstellung "talking to a stranger" in den neuen Räumen der Muthesius Kunsthochschule an der Gartenstraße 9 bringt Kunstwerke von Studierenden in den Dialog mit Arbeiten der Kieler "Sammlung Haus N" von Gunda und Peter Niemann.



Das Besondere ist, dass an der Muthesius Kunsthochschule nicht nur das Produzieren von Kunst, sondern auch die inhaltliche Vermittlung und Reflexion einen großen Stellenwert einnehmen. Dem wird in dem Ausstellungsformat Rechnung getragen: Jeweils eine Position aus der Muthesius Kunsthochschule steht in einem künstlerischen Dialog mit einem Werk aus der Sammlung. Die Studierenden haben sich eingehend mit den ausgewählten Werken internationaler Künstler:innen der "Sammlung Haus N" beschäftigt und darüber hinaus aktiv an der Planung und Kuration teilgenommen.



Während der Öffnungszeiten bieten die Studierenden regelmäßig Führungen an. Interessierte Besucher:innen erhalten durch die Teilnahme einzigartige Einblicke in den Schaffensprozess und den dahinterliegenden Dialog der Kunst. Ziel des Projektes ist es, die neuen Räume an der Gartenstraße vor dem offiziellen Einzug zu bespielen und den Dialog zwischen Studierenden mit Arbeiten aus der Sammlung um das Gespräch mit den Besucher:innen zu erweitern.



Das Ausstellungsprojekt geht auf Initiative der Klasse für Interdisziplinäre künstlerische Praxis von Prof. Dr. Almut Linde in Zusammenarbeit mit der Medienklasse von Prof. Andreas Greiner und der "Sammlung Haus N" von Gunda und Peter Niemann zurück. Die Ausstellung wird von Billy Jacob kuratiert.