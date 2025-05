Muthesius Kunsthochschule eröffnet die Ausstellung „Ein Bordstein größer“ im spce | Muthesius

Am Mittwoch, 28. Mai, eröffnet die Muthesius Kunsthochschule um 18 Uhr im, Andreas-Gayk-Straße 7-11 in Kiel, die Ausstellung „Ein Bordstein größer“.Die Ausstellung „beschäftigt sich mit der Idee der Grenze – als Maß, als Übergang, als Moment der Verschiebung. Der Titel verweist auf eine scheinbar minimale Veränderung: eine Stufe höher, ein Maß kleiner. Doch wann beginnt eine Differenz, spürbare Wirkung zu entfalten? Wie viel Verschiebung braucht es, bis aus dem Kleinen ein Bruch, aus dem Maß ein Machtfaktor wird?Ausgangspunkt ist das dokumentarische Festhalten temporärer Situationen im urbanen Raum: pragmatische, skurrile Konstellationen, wie sie an Baustellen oder in alltäglichen Randzonen au0auchen. Diese Momentaufnahmen dienen im Atelier als Ausgangsmaterial – sie werden in Formstudien, Materialuntersuchungen und Modellversuchen weiterentwickelt. Ziel ist stets, das ursprüngliche Bild im Kopf aufzugreifen und in eine neue, subtil verschobene Form zu überführen. Durch das Verschieben und Neuverorten dieser Grenzen im White Cube der Ausstellung entsteht nicht nur ein veränderter Blick auf die vertrauten Räume des sp ce | Muthesius, sondern auch auf die grundlegenden Strukturen unserer alltäglichen Lebensrealitäten.Lukas Hanisch, geboren 1997 in Itzehoe, ist bildender Künstler mit dem Schwerpunkt Bildhauerei. Nach einer Ausbildung zum Bootsbauer (2015-2019) und dem Erwerb der Fachhochschulreife (2020-2021) begann er 2021 sein künstlerisches Studium an der Muthesius Kunsthochschule Kiel. Zunächst besuchte er die Grundlehre bei Prof. BKH Gutmann, bevor er 2022 das Studium der Bildhauerei bei Prof.in Elisabeth Wagner und Philipp Modersohn aufnahm; seit 2023 studiert er unter Alberta Niemann und Jenny Kropp.An der 2005 gegründeten Muthesius Kunsthochschule – der einzigen Kunsthochschule in Schleswig-Holstein – können Studierende Freie Kunst, Kunst auf Lehramt, Raumstrategien, Industriedesign und Kommunikationsdesign studieren. Seit 2007 verfügt die Kunsthochschule über das Promotionsrecht. Heute sind rund 630 Studierende in den Bereichen Kunst und Design eingeschrieben; sie kommen aus mehr als 30 Ländern.Informationen über die Ausstellung: https://www.spce.sh/de/events/lukas-hanisch-ein-bordstein-groesser