Muthesius-Ausstellung: "Colour Makes You Kool"

Die Studierenden der Muthesius Kunsthochschule aus der Klasse Zeichnung und Druckgrafik Prof. Piotr Nathan eröffnen eine temporäre Ausstellung im ehemaligen Ladenlokal Dänische Straße 7 in Kiel. Sie zeigen hier ihre neuen Arbeiten zu farbigen Drucktechniken.



Im Rahmen der Beschäftigung mit der Geschichte der farbigen Drucktechniken erforschten die Studierenden die Rolle der Farbe für die Drucktechnik. Jakob Leon Teran Bockhardt, Alvar Bohrmann, Myrtha Bohrmann, Lisa Bootz, Sophie Fijal, Max Flachsenberg, Eline Gaudé, Florian Grebert, Liv-Lareen Hanson, Nine Hauchard, Migiwa Kobayashi, Lena Krüger, Rebecca Popken, David Salazar Bianchi, Grigori Skrylev, Liza Überall, Alexei Vesselov, Patryk Wilk, Jan Henrik und Xu Zeyang begaben sich ins Abenteuer Farbe. Neben Experimenten mit unterschiedlichen Techniken und Materialien wurden auch herkömmliche Techniken wie Hoch- und Tiefdruck bedient. Eine besonders anregende Rolle nahm dabei der japanische Farbholzschnitt ein, der sowohl kunsthistorisch diskutiert, als auch in einem einwöchigen Workshop beim schottischen Künstler Paul Furmeaux praktisch erprobt werden konnte. Die Ausstellung wurde betreut von der Künstlerin und Werkstattleiterin Katharina Jesdinsky und Arne Rautenberg.



Zur Ausstellung erscheint die Edition „Prints Schals“.



Die KünstlerInnen freuen sich über Gespräche in und über die Ausstellung vor Ort.



Eröffnung: Mittwoch, 13. Juni um 19:00 Uhr

Geöffnet: 14.6. - 17.6. von 14-18 Uhr von 13-18 Uhr

Dänische Straße 7 in Kiel

Eintritt frei.

