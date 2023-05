Mit Klangkunst und Virtual Reality: Gemeinschaftsausstellung studentischer Arbeiten im spce | Muthesius

Eröffnung: Mittwoch, 17. Mai, 18 UhrDie Gruppenausstellung „Klangkulisse – The Sound of(f)...“ ist zu sehen vom 18. Mai bis 4. Juni: mittwochs bis samstags von 14 bis 18 Uhr im spce | Muthesius, Andreas-Gayk-Straße 7-11, 24103 Kiel. Der Eintritt ist frei.Was verbirgt sich hinter Begriffen wie New Media, Virtual Reality oder Klangkunst? Dieser Frage geht spce | Muthesius in seiner neuen Ausstellung „Klangkulisse: The Sound of(f)…“ nach. Die Schau, in der Studierende ihre transdisziplinären Arbeiten und Versuchsanordnungen aus den unterschiedlichen Studiengängen der Muthesius Kunsthochschule zeigen, konzentriert sich auf das Thema Klang. So wird die Fülle an Herangehensweisen hervorgehoben, wie dieser erzeugt, künstlerisch genutzt und integraler Teil einer jeden Erfahrung werden kann. Wie ist Klang essenzieller Bestandteil jeglicher Form der Kommunikation? Und welches kognitive und sensorische Wissen steckt in seiner Erfahrbarkeit?An der Gruppenausstellung sind die Studierenden Adrian Herzig, Annemarie Jessen, Luisa Lukas, Lea Maginski, Emily Steiner und Du Zhang beteiligt. Heiko Wommelsdorf, Absolvent der Muthesius Kunsthochschule, zeigt bereits jetzt seine Schaufenster-Installation „Schall-Mauer“, die auch Vorübergehende zu Protagonisten macht, im spce | Muthesius.Weitere Informationen im Internet: https://www.spce.sh/