Konzert mit Studierenden der Musikhochschule Lübeck: Igor Stravinskys "Geschichte vom Soldaten"

.

Igor Stravinsky: „Geschichte vom Soldaten“

Mittwoch, 22. Juni, 19.30 Uhr, Kesselhaus der Muthesius Kunsthochschule



Für Mittwoch, 22. Juni, lädt die Muthesius Kunsthochschule Kiel bei freiem Eintritt zu einem außergewöhnlichen musikalischen Genuss in ihr Kesselhaus ein. Es gastieren ab 19.30 Uhr Studierende der Musikhochschule Lübeck mit „L’histoire du soldat“ von Igor Stravinsky.



Die „Geschichte vom Soldaten“ ist ein Märchen, als Melodram für einen Erzähler und kleines Ensemble in Musik gesetzt. Das Ensemble ist mit Bläsern, Streichern und Schlagwerk so farbenreich besetzt, die Musik so kurzweilig und rhythmisch überraschend komponiert und die Geschichte in ihrer moralischen Klarheit so bewegend erzählt, dass das 1918, im Ende des Ersten Weltkriegs entstandene Stück immer wieder aufgegriffen wird und überzeugt. Der Soldat auf dem Heimweg („Urlaub hat er, ganze vierzehn Tag‘ “) verkauft seine Geige, letztlich seine Seele dem Teufel, erhält Reichtum und verliert dafür Heimat und Liebe.



Für die Musikerinnen und Musiker ist das Werk ebenso anspruchsvoll wie reizvoll in der Erarbeitung. Angeleitet werden Sie von dem international renommierten Percussionisten Maximilian Riefer, verantwortlich für die Ausbildung im Profil Neue Musik an der Musikhochschule Lübeck.



Schleswig-Holsteins einzige Hochschule für Musik bildet rund 500 Studierende aus über 40 Nationen zu Solisten, Kammermusikern, Orchestermusikern, Sängern, Komponisten, Kirchenmusikern und Musikpädagogen aus und ist zugleich auch einer der größten Konzertveranstalter des Landes. Immer wieder sind die Studierenden auch zu Konzerten an der Muthesius Kunsthochschule zu Gast.