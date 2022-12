Unter der Leitung von Michael Ranzenberger tritt das Posaunenensemble der Musikhochschule Lübeck im Kesselhaus der Muthesius Kunsthochschule in Kiel auf. Auf dem Programm stehen bekannte weihnachtliche Melodien in kernigen Arrangements, unter anderem von Aron Simon („Carol of the bells“) und Gustav Holst („Christmas day“). Nicht so weihnachtlich, doch unverzichtbar auch die „Olympic Fanfare“ vom Star-Wars-Komponisten John Williams.DIE MUTHESIUS KUNSTHOCHSCHULE IM INTERNET: