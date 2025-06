Jahresausstellung Einblick / Ausblick an der Muthesius Kunsthochschule

Zur Jahresausstellung „Einblick / Ausblick“ öffnet die Muthesius Kunsthochschule in Kiel von Donnerstag, 24., bis Sonntag, 27. Juli, ihre Türen: Dann verwandeln sich Ateliers, Hörsäle, Studios und Arbeitsräume in eine rund 10.000 Quadratmeter große Ausstellung. Gäste können vier Tage lang bei freiem Eintritt einmalige Einblicke in Schleswig-Holsteins einzige Kunsthochschule erhalten.Mehr als 600 Studierende der Studiengänge Freie Kunst, Kunst auf Lehramt an Gymnasien, Kommunikations- und Industriedesign sowie Raumstrategien zeigen ihre im Studienjahr entstandenen Projekte. Wer die Kunsthochschule besucht, kann sich über die künstlerische und gestalterische Arbeit aus Kunst und Design informieren – das Spektrum reicht von Malerei, Zeichnung, Fotografie, Buchgestaltung, Video, Skulptur und Produktdesign über Szenografie und Interior Design bis hin zur multimedialen Installation.Begleitet wird die Jahresausstellung von einem mehrtägigen kulturellen Programm, das Studierende organisiert haben: Es wird Konzerte, DJ-Sets, Performances, Installationen, Theater- und Filmvorführungen geben, außerdem einen Comic-Battle und vieles mehr.„Die Muthesius Kunsthochschule ist ein Ort des gemeinsamen Erlebens von Kunst und Design, ein Ort des Zusammenhalts und der Freiheit. Unsere Jahresausstellungspiegelt dies wider – sie ist ein rauschendes Fest voller Kunst und Gestaltung“, sagt Arne Zerbst, Präsident der Muthesius Kunsthochschule. „Mit unserer Jahresausstellung möchten wir ein Zeichen setzen gegen die Vereinzelung und gesellschaftliche Brücken schlagen.“Am Donnerstag, 24. Juli, wird Arne Zerbst um 17 Uhr die Jahresausstellung im Innenhof der Kunsthochschule feierlich eröffnen. Während der Eröffnung wird der Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) für hervorragende Leistungen internationaler Studierender an deutschen Hochschulen verliehen.Donnerstag, 24. Juli, 17 Uhr: Eröffnung auf dem Innenhof der Kunsthochschule an der Legienstraße. Alle Räume (die Gallery Cubeplus am Knooper Weg 104, die Räume der Freien Kunst am Knooper Weg 75 hinter Boesner und an der Flämischen Straße 6-10) sind im Anschluss an die Eröffnung sowie an den weiteren Ausstellungstagen von Freitag, 25. Juli, bis Sonntag, 27. Juli, täglich geöffnet von 11 bis 19 Uhr. Weitere Infos: www.muthesius-kunsthochschule.de