Jahresausstellung Einblick / Ausblick an der Muthesius Kunsthochschule vom 20. bis 23. Juli

Es ist ein rauschendes Fest voller Kunst und Gestaltung: Zur Jahresausstellungöffnet die Muthesius Kunsthochschule von Donnerstag, 20., bis Sonntag, 23. Juli, ihre Türen. An diesen Tagen verwandeln sich Ateliers, Werkstätten, Hörsäle, Studios und Arbeitsräume in eine rund 10.000 Quadratmeter große Ausstellung: Besucher*innen können vier Tage lang bei freiem Eintritt einen Einblick in das künstlerische Schaffen von Studierenden der Freien Kunst, Kunst auf Lehramt an Gymnasien, des Kommunikations- und Industriedesigns sowie der Raumstrategien erhalten.steht in diesem Jahr unter dem Motto Vernetzung.„Die Muthesius Kunsthochschule ist ein Ort der Kultur und Ort der gesellschaftlichen Begegnung, des inspirierenden Austausches und Miteinanders“, sagt Dr. Arne Zerbst, Präsident der Muthesius Kunsthochschule. „Besonders in dieser von Krisen geplagten Zeit erkennen wir, dass unser Glück, unsere Erfüllung nicht mehr aus kapitalistischem Konsum kommen kann. Wir brauchen eine andere Erfüllung, die wir aus Kunst und Design schöpfen. Tragen wir mit unseren Werken Mut und Zuversicht in die Gesellschaft!“Am Donnerstag, 20. Juli, wird Arne Zerbst um 17 Uhr die Jahresausstellung im Innenhof der Kunsthochschule feierlich eröffnen. Dann beginnt ein mehrtätiges kulturelles Programm mit Musik, Aufführungen und Installationen. Neben Konzerten und DJ-Sets werden auch auf dem Innenhof die ersten Ausstellungen zu sehen sein. Es wird Installationen und Vorführungen geben, außerdem Mitmachaktionen für die ganze Familie. Zudem wird während der Eröffnung der Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) für hervorragende Leistungen internationaler Studierender an deutschen Hochschulen verliehen. Der Eintritt ist frei.Donnerstag, 20. Juli, 17 Uhr: Eröffnung auf dem Innenhof der Kunsthochschule an der Legienstraße 35. Alle weiteren Ausstellungsräume (die Gallery Cubeplus am Knooper Weg 104, die Räume der Freien Kunst am Knooper Weg 75 hinter Boesner sowie an der Flämischen Straße 6-10) sind im Anschluss an die Eröffnung sowie an den weiteren Ausstellungstagen von Freitag, 21. Juli, bis Sonntag, 23. Juli, täglich geöffnet von 11 bis 19 Uhr. Weitere Infos: www.einblickausblick.de : Donnerstag, 20. Juli, 11 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten: presse@muthesius.de