Interface Design der Muthesius Kunsthochschule zeigt Ausstellung We Are Gym

Wozu kann ein Fitnessgerät noch beitragen – außer zum Höher, Schneller, Weiter des eigenen Körpers? Inwiefern lässt sich ein Sportartikel zu einem interaktiven Tool umprogrammieren? Diese Fragen haben Frank Jacob, Professor für Interface Design im Studiengang Industriedesign, und Martin Fischbock, Lehrbeauftragter für Interactive Prototyping, ihren Studierenden gestellt. Ihre gemeinsame Antwort heißt „We Are Gym“: ein interaktives Ausstellungsprojekt des Interface Designs der Muthesius Kunsthochschule Kiel, kuratiert von Sven Christian Schuch, dem künstlerischen Leiter des spce | Muthesius.Die Ausstellung feiert das 20-jährige Bestehen des Masterschwerpunkts Interface Design an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel mit dem Erlebnis einer besonderen Körpererfahrung. Die Idee: Gewöhnliche Sportgeräte werden als Interfaces verstanden und durch gestalterische, digitale Interventionen erweitert. Auf diese Weise lassen sie eine ganz andere Körperwahrnehmung zu. Entgegen dem Hang zu Effizienzstreben ermöglicht es „We Are Gym“, ungewöhnlich sinnliche Erfahrungen mit vermeintlich Vertrautem zu machen und zielt darauf, sich im Flow und in der Gemeinschaft wirklich zu spüren, anstatt den Körper zu objektivieren und in Vereinzelung zu verharren.An der Ausstellung beteiligt sind Sophia Bendig, Junlin Chen, Sizhen Chen, Emiel Hutzfeldt, Sinah Jahn, Alicia Valentina Kaster-Pöhlmann, Jaro Larsen, Lillian Mumm, Özlem Ögüt, Thomas Phillipps, Fritz Victor Seemann, Lone Schlüter, Parastoo Soleimanian, Yiyang Sun, Filiz Westphal, Yifan Xu, Zhuoyi Zhang, Wanyi Zhao, Noah Hannes Nepomuk Zoller, Yuanzhe Zhou, Lin Zhu.An der 2005 gegründeten Muthesius Kunsthochschule – der einzigen Kunsthochschule in Schleswig-Holstein – können Studierende Freie Kunst, Kunst auf Lehramt für Gymnasien, Raumstrategien, Industriedesign und Kommunikationsdesign studieren. Seit 2007 verfügt die Kunsthochschule über das Promotionsrecht. Heute sind rund 630 Studierende in den Bereichen Kunst und Design eingeschrieben; sie kommen aus mehr als 30 Ländern.Informationen über die Ausstellung: https://www.spce.sh/de/events/we-are-gym Eröffnung am Mittwoch, 16. Juli, um 18 Uhr im spce | Muthesius, Andreas-Gayk-Straße 7-11 in Kiel. Zu sehen bis 18. Oktober: mittwochs bis samstags von 15 bis 18 Uhr (Sommerpause vom 28. Juli bis 26. August).Der Eintritt ist frei.