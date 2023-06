Industriedesigner mit iF Design Student Award ausgezeichnet

Der iF Design Student Award: https://ifdesign.com/en/if-design-student-award

Zwei Absolventen im Master-Studiengang Medical Design sind in Istanbul mit dem iF Design Student Award ausgezeichnet worden: Konstantin Wolf und Bashar Zapen erhalten den Preis für ihre Projekte, die Prof. Detlef Rhein betreut hat.Mehr als 7.000 Konzepte aus 56 Nationen sind für den internationalen Design-Wettbewerb eingereicht worden. Aus ihnen hat die Jury die 76 besten Ideen ausgewählt. In Istanbul haben die Preisträger nun ihre Auszeichnungen im Kunst- und Designmuseum ARTER entgegengenommen.PILUM heißt die Stabsonde, die Konstantin Wolf zur Überwachung von Waldschutzmaßnahmen konzipiert hat. Seine Idee: Um Borkenkäfer in deutschen Wäldern bekämpfen zu können, analysiert seine Sonde Pheromone und Harzpartikel in der Luft, die im Vermehrungszyklus des Käfers produziert werden. Auf einer öffentlich zugänglichen Applikation sind diese Daten ablesbar, sodass der Wald präzise dementsprechend behandelt werden kann. Das Projekt war im Sommersemester 2022 Konstantin Wolfs Master-Thesis an der Muthesius Kunsthochschule.„Ich bin sehr dankbar für diese Auszeichnung, denn sie bietet eine Plattform für ein komplexes und relevantes Thema. Die positive Resonanz stärkt mein Vertrauen in das Konzept und gibt mir Hoffnung für die zukünftige Umsetzung“, sagt Konstantin Wolf. Die Jury lobt PILUM als eine „überzeugende und pragmatische Lösung für ein reales Problem“.Für „ImPulse – Neues Paradigma für das herzchirurgische Training“ ist Industriedesigner Bashar Zapen ausgezeichnet worden. Er hat ein Trainingsmodul namens Janãn für die Simulation der pädiatrischen Herzchirurgie entwickelt. Es soll Chirurgen eine bessere Ausbildung ermöglichen: Ein Simulationsmodul ahmt jeden Schritt einer Herzoperation nach und kann sogar mithilfe eines 3-D-gedruckten Moduls häufig angeborene Herzfehlbildungen darstellen. So können Medizinerinnen und Mediziner unter besten Bedingungen für den Ernstfall üben.„Dies ist im wahrsten Sinne des Wortes ein lebensrettendes Design, ein Konzept, das eine wichtige Rolle bei der Ausbildung besserer Chirurgen spielen kann“, wertet die Jury. Bashar Zapen freut sich, denn: „Diese Anerkennung bestätigt mein Engagement, die medizinische Ausbildung zu verändern, mehr Leben zu retten und einen nachhaltigen Einfluss zu haben.“ Mit „Impulse” ist ebenfalls seine Master-Thesis aus dem Sommersemester 2022 ausgezeichnet worden.Studierende und Absolventinnen sowie Absolventen aller designbezogenen Studiengänge und Programme können für den iF Design Student Award ihre Konzepte einreichen. Ausgelobt wird er von der International Forum Design GmbH. Die besten Ideen werden mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 50.000 Euro prämiert. Die Jury, bestehend aus internationalen Designexperten, wählt die besten Konzepte aus. Die Wettbewerbskategorien entsprechen den globalen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Alle 76 ausgewählten Konzepte erreichen überdurchschnittliche Noten, wenn es darum geht, ein Problem zu lösen, hohe moralisch-ethische Standards zu reflektieren oder zu fördern, die Gruppenbeziehungen zu stärken, eine positive Erfahrung zu schaffen oder wirtschaftlich sinnvoll zu sein.