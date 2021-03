Geborgenheit für unterwegs

Ist unsere Gesellschaft familienfreundlich genug? Nein, sagt Janet Perozo. Denn Mütter haben es nicht leicht, ihren Alltag mit Kind im öffentlichen Raum zu bewältigen. Auf der Suche nach einem Stillplatz stehen sie zeitweise vor zahlreichen Herausforderungen: unangenehme Blicke, eine ablehnende Haltung oder schlimmstenfalls geäußerte Kritik. Rückzugsmöglichkeiten, die Ruhe und Intimität bieten können, fehlen oder sind nicht bekannt.



Diese Situation wollte Janet Perozo, Industriedesignerin, Gründerin eines Start-ups für innovative Stillmode und Preisträgerin des Ideenwettbewerbs Schleswig-Holstein 2018, nicht hinnehmen: „Für mein Start-up Perozo habe ich ausgiebige Recherchen und Kontextanalysen über den Stillvorgang und die Bedürfnisse der Mütter durchgeführt. Nach der Preisverleihung des Ideenwettbewerbs war mir klar, dass ich dieses zu meiner Profession machen würde. Gleichzeitig wusste ich, dass es Lösungsmöglichkeiten bedarf, die über neuartige Stillbekleidung hinausgehen“.



Janet entwickelte mit Unterstützung des Muthesius Transferparks das Konzept der Stillräume und erreicht am 31.03.20 ein wichtiges Etappenziel: die Eröffnung des ersten modularen Stillraums an der Muthesius Kunsthochschule.



Der Stillraum passt sich als modulares System den vorhandenen Gegebenheiten und der gewünschten Nutzungsdauer an. Mit den Komponenten Stillinsel, Sitzkörper und Mobile ist die Einrichtung eines dauerhaften Rückzugsorts ebenso möglich wie die unkomplizierte Bereitstellung temporärer Ruheoasen in Einkaufszentren oder auf Events – wie beispielsweise der Kieler Woche.



Zu ihrem ganzheitlichen Konzept einer stärkeren Familienfreundlichkeit von Städten und Regionen gehören aber noch weitere Bausteine: die Einbindung verschiedener Partner sowie die gezielte Informationsbereitstellung über eine Website und eine mobile App. Damit nach einem entspannten Zwischenstopp der Alltag mit einem zufriedenen Baby weitergehen kann.





