Freiraum statt Leerstand in der Kieler Innenstadt

Store-Eröffnung: 5. Januar 2019, 17.30 Uhr, Schloßstraße 6, Kiel, Eintritt frei



Leerstand wird zu Freiraum, wenn MOKIT und NO TALENT am 5. Januar 2019 ihren Pop-up-Store in der Kieler Innenstadt eröffnen. MOKIT, ein Team aus Studierenden der Muthesius Kunsthochschule, stellt mit seinem flexiblen Möbelsystem das Grundgerüst des Stores, das Designbüro und Modelabel NO TALENT bespielt die skulpturartigen Möbelstücke. Vom 5. bis zum 26. Januar belebt der Store mit einem Programm aus Musikveranstaltungen, einer Fotoausstellung sowie einem Magazinrelease die Kieler Altstadt. Zur Eröffnung um 17.30 Uhr kommen begleitende Klänge von Colani Ufo (Soul und Funk).



Und das ist noch nicht alles, denn das Möbelsystem MOKIT ist ausleihbar und könnte somit Ende Januar direkt den nächsten Leerstand bestücken. Das System aus nur drei Komponenten – Rundholzstangen, Lochblechkisten und speziellen Verbindern – lässt sich immer wieder neu kombinieren und somit an jeden Leerstand und für jede Szenerie anpassen. Mit ein paar Handgriffen entstehen Sitzgelegenheiten, Regale, Umkleiden, Tresen – und in jedem Fall ungesehenes Storedesign made in Kiel.



Das Team MOKIT besteht aus den Industriedesignstudierenden Henrike Neumeyer, Benjamin Unterluggauer, Leon Clausen, Carolin Straka, Finn Lassen und Simon Bruhns. Auf Initiative der Kieler Wirtschaftsförderung (KiWi) hin ist das Projekt im Frühjahr 2018 ins Rollen gekommen. In Kooperation mit der KiWi, dem Referat für Kreative Stadt und dem Muthesius Transferpark, dem Kompetenzzentrum der Kunsthochschule, ist MOKIT der Weg von der Idee zur Umsetzung gelungen. Ermöglicht wird die Zwischennutzung durch den Eigentümer Kersig Immobilien und Kiel Marketing.



Weiteres Storeprogramm:



19. Januar, 19 Uhr, Fotoausstellung, Magazinrelease und Musik



26. Januar, 20 Uhr, Closing mit Musik



5. bis 26. Januar dienstags und samstags von 12 bis 19 Uhr geöffnet

