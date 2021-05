Dr. Arne Zerbst zum Sprecher der RKK gewählt

Die Mitglieder der Rektorenkonferenz der Kunsthochschulen (RKK) haben Dr. Arne Zerbst bei ihrer Frühjahrstagung am 23. April 2021 als Sprecher gewählt. Die RKK vertritt ihre Mitglieder gegenüber der Hochschulrektorenkonferenz (HRK). Seine Stellvertreterin ist Prof.in Dr. Barbara Bader von der ABK Stuttgart. Das neue Sprecherteam folgt auf Prof.in Gabriele Langendorf, deren Amtszeit als Rektorin der Hochschule der Bildenden Künste Saar im Herbst dieses Jahres endet.



Der RKK gehören insgesamt 24 Kunsthochschulen an. Im Zentrum steht der Erfahrungs- und Meinungsaustausch über ihre wesentlichen Aktivitäten und Interessen sowie über Belange der an ihnen angesiedelten Studiengänge wie z. B. der Bildenden Künste und des Kunstlehramts. Darüber hinaus erörtert die RKK auch hochschul- und kulturpolitische Fragestellungen generell. Zu ihren Anliegen und Arbeitsgebieten zählen unter anderem die Gestaltung von Studienreformen und Entwicklungen in der Hochschulgesetzgebung. Die RKK steht in engem Austausch mit der Rektorenkonferenz der deutschen Musikhochschulen (RKM).



Die RKK schafft öffentliche Aufmerksamkeit für die politischen, sozialen, rechtlichen und wirtschaftlichen Bedingungen der deutschen Kunsthochschulen, wirbt für deren Ziele und vertritt diese gegenüber der Öffentlichkeit und den politischen Entscheidungsträgern. Über regionale und nationale Grenzen hinaus steht die RKK im Dialog mit weiteren Kunst- und Bildungseinrichtungen.



Als Forum der Meinungsbildung und der Interessenvertretung der deutschen Kunsthochschulen hebt die RKK die Bedeutung der bedingungslos freien Kunst für eine komplex konzipierte Gesellschaft hervor und engagiert sich für die Stärkung des Interesses an den Künsten, insbesondere der Förderung des künstlerischen Nachwuchses.



Dr. Arne Zerbst ist seit 2014 Präsident der Muthesius Kunsthochschule und inzwischen in seiner zweiten Amtszeit.





(lifePR) (