Digitaler Studieninfotag an der Muthesius Kunsthochschule am Donnerstag, 17. Februar, ab 14 Uhr

Was macht die Kunst – und wie sieht eigentlich ein Kunst- oder Designstudium aus? Was passiert in den Werkstätten, die rund um die Uhr geöffnet sind? Und worin unterscheiden sich Kommunikationsdesign, Industriedesign und Raumstrategien? All diese Fragen und noch viele mehr beantwortet die Muthesius Kunsthochschule Kiel am Donnerstag, 17. Februar, bei ihrem digitalen Studieninfotag. Von 14 bis 17 Uhr können Schülerinnen und Schüler vielseitige Einblicke in die jüngste und nördlichste Kunsthochschule Deutschlands erhalten. Der Link zum Livestream und weiteren Zoom-Räumen:Neben Filmen, die die einzelnen Studiengänge Freie Kunst, Kunst auf Lehramt an Gymnasien, Industriedesign, Kommunikationsdesign und Raumstrategien vorstellen, besteht am Studieninfotag die Möglichkeit, direkt im Zoom-Meeting Professorinnen und Professoren sowie Studierende der einzelnen Studiengänge zu treffen. Dabei wird vorgestellt, was den jeweiligen Studiengang ausmacht, und es ist ein direkter Austausch möglich. Es geht um inhaltliche Schwerpunkte, konkrete Projekte der Studierenden und auch Fragen zum Alltag an einer Kunsthochschule. Wer darüber hinaus Fragen hat zur Bewerbungsmappe, zum Zulassungsverfahren und den Eignungsprüfungen, der kann in einer offenen Fragestunde per Livestream teilnehmen, in der die Mitarbeiterinnen der Abteilung für studentische Angelegenheiten das Bewerbungsprozedere sowie die unterschiedlichen Abschlüsse erläutern.Die Teilnahme am digitalen Studieninfotag ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Anders als in den Semestern zuvor, sind für das Wintersemester 2022/23 die Aufnahmeprüfungen in Präsenz geplant. Sie bestehen aus drei Schritten: einer Mappe, Gestaltungsaufgaben und einem Kolloquium; es wirddigitale Mappe angenommen. Vom 1. bis 15. Mai können die persönlichen Daten für die Bewerbung sowie die Mappe mit einem USB-Stick, auf dem die digitalisierten Arbeiten zu finden sind, an der Muthesius Kunsthochschule abgegeben oder eingeschickt werden. Vom 7. bis 9. Juni findet der praktische Teil der künstlerischen Eignungsprüfung für die Bachelor-Studiengänge – die Gestaltungsaufgaben und Kolloquien – vor Ort statt. Eignungsgespräche für die Masterstudiengänge sind für den 14. bis 16. Juni geplant. Die Bewerberinnen und Bewerber für Masterstudiengänge müssen ihr Portfolio digital per E-Mail einreichen.