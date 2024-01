Digital und vor Ort: Studieninfotage am 14. und 15. Februar an der Muthesius Kunsthochschule

Was passiert eigentlich im Kunst-Studium? Wie unterscheiden sich die Studiengänge Kommunikationsdesign und Industriedesign voneinander? Was haben Raumstrategien mit Städteplanung und Virtual Reality zu tun – und wieso öffnet die Kunsthochschule ihre Werkstätten rund um die Uhr?Die Muthesius Kunsthochschule in Kiel verrät Schüler*innen und allen Interessierten das und noch viel mehr: an ihren Studieninfotagen amAm Mittwoch, 14. Februar, wird ab 14 Uhr ein digitales Programm über Zoom angeboten: Online können Schüler*innen und Interessierte die Studiengänge Freie Kunst, Kunst Lehramt an Gymnasien, Raumstrategien, Industriedesign und Kommunikationsdesign sowie das Zentrum für Medien im Austausch mit Studierenden und Professor*innen kennenlernen – eine Anmeldung für die Zoom-Calls ist nicht notwendig.Am Donnerstag, 15. Februar, öffnen für Interessierte von 10 bis 15 Uhr die Ateliers, Arbeitsräume und Werkstätten in Kiel. Deutschlands nördlichste und jüngste Kunsthochschule bietet moderierte Talkrunden mit Absolvent*innen an, außerdem wird es Ausstellungen von Studierenden, Mappenschau aller Studiengänge sowie Beratungen für eine erfolgreiche Bewerbung geben. Darüber hinaus zeigen Studierende stündlich bei Führungen den Campus; eine Anmeldung für diese Rundgänge ist bis Donnerstag, 1. Februar, online möglich. Das gesamte Programm und kurz vorher auch die Links zu den Zoom-Calls gibt’s auf https://infotage.muthesius-kunsthochschule.de/ 2005 als erste und einzige Kunsthochschule Schleswig-Holsteins gegründet, ist die Muthesius Kunsthochschule nicht nur ein Ort der Ermöglichung kulturell relevant werdender Biografien, sondern mit ihrem Projektstudium auch ein Ort besonderer Experimente und Realisierungen. Die Muthesius Kunsthochschule bietet die Studiengänge Freie Kunst, Kunst Lehramt an Gymnasien, Raumstrategien, Industrie- und Kommunikationsdesign an. Heute sind rund 650 Studierende in den Bereichen Kunst und Design eingeschrieben; sie kommen aus mehr als 30 Ländern.