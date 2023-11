Das Künstlerinnenkollektiv FORT übernimmt die Professur für Bildhauerei an der Muthesius Kunsthochschule

Zum Wintersemester 2023/2024 erhält das Künstlerinnenkollektiv FORT die Professur für Bildhauerei (Skulptur/ Installation/ Raumkonzeption)im Studiengang Freie Kunst der Muthesius Kunsthochschule in Kiel. Das 2008 gegründete Künstlerinnenkollektiv besteht aus Jenny Kropp und Alberta Niemann. Sie folgen auf Elisabeth Wagner, die seit 1996 als Professorin im Studiengang Freie Kunst tätig war.



Das Künstlerinnenkollektiv FORT besteht aus Jenny Kropp und Alberta Niemann. Kropp, 1978 in Frankfurt/Main geboren, studierte Kunst an der Hochschule für Künste Bremen bei Jean-Francois Guiton. Niemann, geboren 1982 in Bremen, studierte an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg bei Andreas Slominski.



Die Arbeit von FORT wurde mit zahlreichen Preisen und Stipendien ausgezeichnet, so erhielten sie 2012 das Karl-Schmidt-Rottluff-Stipendium, 2016 den Cremer-Preis und waren von 2022 bis 2023 Preisträgerinnen von Artist in Residence Siegen, einem Künstlerinnenprogramm der Universität Siegen mit dem Museum für Gegenwartskunst Siegen.



In ihren Arbeiten inszenieren FORT alltägliche Objekte des privaten und öffentlichen Raums, die sie nachbauen oder subtil verfremden. Ihre Werke wurden in zahlreichen nationalen und internationalen Ausstellungen gezeigt, darunter in der Kunsthalle Bremen, der Kestnergesellschaft Hannover, den KW Institute for Contemporary Art, Berlin und dem Museum of Contemporary Art, Taipeh.



Über die nicht ganz alltägliche Situation, als Kollektiv die Professur für Bildhauerei zu übernehmen, sagt Jenny Kropp: „Die Tendenz, sich zu vernetzen hat sich in den letzten Jahren verstärkt, immer mehr Künstler*innen, aber auch Menschen aus anderen Bereichen finden sich zu kollektiven und kollaborativen Arbeitsprozessen zusammen. Da ist es nur eine logische Konsequenz, dass sich diese Entwicklung auch an den Kunsthochschulen abbildet und zum Beispiel in der Besetzung der Professuren widerspiegelt, aber auch im Austausch der Klassen und Kolleg*innen untereinander.“



Zwei weitere personelle Veränderungen gibt es in den Kunst- und Designstudiengängen der Muthesius Kunsthochschule zum Wintersemester: Aleen Solari vertritt die Professur für Malerei, die zuvor Antje Majewski innehatte. Frauke Gerstenberg ist neu als Professorin im Studiengang Raumstrategien berufen worden.



An der 2005 gegründeten Muthesius Kunsthochschule – der einzigen Kunsthochschule in Schleswig-Holstein – können Studierende Freie Kunst, Kunst auf Lehramt für Gymnasien, Raumstrategien, Industriedesign und Kommunikationsdesign studieren. Seit 2007 verfügt die Kunsthochschule über das Promotionsrecht. Heute sind rund 650 Studierende in den Bereichen Kunst und Design eingeschrieben; sie kommen aus mehr als 30 Ländern.