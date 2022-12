Buchpräsentation „Black Mountain College as Multiverse“ und Gesprächsrunde mit den Herausgeber*innen Arnold Dreyblatt, Petra Maria Meyer und Buchgestalterin Jian Haake im spce der Muthesius Kunsthochschule

Von 2009 bis 2022 war Arnold Dreyblatt Professor für Medienkunst an der Muthesius Kunsthochschule. Nun präsentiert er gemeinsam mit Petra Maria Meyer, Professorin für Kultur- und Medienwissenschaften mit Schwerpunkt Philosophie, die gemeinsame Publikation „Black Mountain College as Multiverse“.Die Publikation der Muthesius Kunsthochschule widmet sich dem legendären Black Mountain College, an dem seit den 1930er Jahren im US-Staat North Carolina unter anderem Buckminster Fuller, John Cage oder Charles Olson lehrten. Zum Einen wird das Kunstprojekt „PERFORMING the Black Mountain ARCHIVE“ von Arnold Dreyblatt thematisiert: Hierbei waren Studierende europäischer Kunstakademien eingeladen, ein von Dreyblatt über Jahrzehnte hinweg angelegtes Archiv zum Black Mountain College durch künstlerische Arbeit, insbesondere auch performative Verfahren, immer wieder anders zu verlebendigen. Zum Anderen steht das Bildungsmodell des College mit seinen demokratischen, reformpädagogischen und philosophischen Überlegungen von John Dewey im Fokus: Dewey verstand „Kunst als Erfahrung“, im Zentrum interdisziplinärer Überlegungen.Die Publikation ist erschienen im Kettler Verlag: Hrsg.: Arnold Dreyblatt, Petra Maria Meyer, 560 Seiten, 75 Euro, ISBN: 978-3-86206-983-5DIE MUTHESIUS KUNSTHOCHSCHULE IM INTERNET: