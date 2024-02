Atelierstipendiat*innen der Muthesius Kunsthochschule stellen ab 8. Februar im Atelierhaus im Anscharpark aus

Es ist eine Starthilfe in die Selbständigkeit: Mithilfe des Atelierstipendiums der Muthesius Kunsthochschule können Absolvent*innen für zwei Jahre Atelierräume im Kieler Anscharpark nutzen, um dort im kreativen Umfeld an ihren Projekten zu arbeiten. Seit 2016 bietet die Kunsthochschule ihren Absolvent*innen diese Möglichkeit. In einer gemeinsamen Ausstellung gewähren die Atelierstipendiat*innen nun einen Einblick in ihr Schaffen.



„Wir haben das Atelierstipendium eingerichtet, um unseren Absolventinnen und Absolventen zunächst einmal das zu geben, was ihnen nach dem Abschluss und dem Verlassen der Kunsthochschule fehlt: ein Raum zum Arbeiten“, sagt Dr. Arne Zerbst, Präsident der Muthesius Kunsthochschule. Die Ateliers befinden sich im Anscharpark, an einem besonderen Ort. „Für junge Künstlerinnen und Künstler stellt dieses Stipendium nicht nur einen Anreiz dar, in Kiel zu bleiben, sondern es markiert auch den Auftakt einer positiven Bewegung, damit sich die Kunstszene in Kiel weiter entwickelt, damit sie wachsen kann. Die Kunsthochschule wirkt hier als Sprungbrett in das Becken künstlerischer und gestalterischer Freiberuflichkeit und es freut mich immens, dass wir in unserer Ausstellung dank dieser Förderung so vielseitige Talente vorstellen können“, sagt Zerbst.



An der Ausstellung beteiligt sind Sung-Ho Jo, Jinhwi Lee, Anja Mamero, Anika Mohr, Lisa Pannek, Christine Salmen, Kalle Spielvogel und Hyunsuk Yi.



Die Ausstellung der Atelierstipendiat*innen wird am Donnerstag, 8. Februar, um 18 Uhr im Kunstverein Haus 8, Atelierhaus im Anscharpark, Heiligendammer Straße 15 in Kiel, eröffnet. Sie ist zu sehen bis zum 10. März: freitags und samstags von 15 bis 18 Uhr, sonntags von 12 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

