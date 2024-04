Archiv der Kieler Künstlerpositionen: Studierende stellen „KUNST HEFTE“ aus

Seit elf Jahren gibt es die Reihe „KUNST HEFTE“ an der Muthesius Kunsthochschule: eine Zusammenarbeit zwischen dem Lehrgebiet Buchgestaltung im Studiengang Kommunikationsdesign und den verschiedenen Klassen der Freien Kunst. Dabei arbeiten immer zwei Studierende aus den beiden Bereichen zusammen. Sie entwickeln gemeinsam eine Publikation, die erforscht, wie die Übersetzung einer künstlerischen Arbeit in ein Buchobjekt aussehen könnte.



Die Ausstellung „you and me and a book makes three“zeigt alle 65 Hefte, die seit 2012 entstanden sind. Oft sind es die ersten Publikationen der Künstlerinnen und Künstler. Sie werden in kleiner Auflage gedruckt, meist von Hand hergestellt und bilden gemeinsam ein wachsendes Archiv von Künstlerpositionen an der Hochschule. Daran beteiligt haben sich Studierende und ihre Professor*innen Annette E. le Fort, Isa Melsheimer, Almut Linde und Andreas Greiner, kuratiert hat Sven Christian Schuch die Ausstellung. Bis 3. Mai werden jeden Dienstag um 18 Uhr einzelne Paare aus Grafiker*innen und Künstler*innen ihr Objekt vorstellen.



> Die Ausstellung „you and me and a book makes three“ wird am Donnerstag, 11. April, um 18 Uhr eröffnet im spce | Muthesius, dem Ausstellungsraum der Muthesius Kunsthochschule an der Andreas-Gayk-Straße 7-11, Kiel. Bis 3. Mai zu sehen: mittwochs bis samstags von 15 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.



An der 2005 gegründeten Muthesius Kunsthochschule – der einzigen Kunsthochschule in Schleswig-Holstein – können Studierende Freie Kunst, Kunst auf Lehramt für Gymnasien, Raumstrategien, Industriedesign und Kommunikationsdesign studieren. Seit 2007 verfügt die Kunsthochschule über das Promotionsrecht. Heute sind rund 630 Studierende in den Bereichen Kunst und Design eingeschrieben; sie kommen aus mehr als 30 Ländern.

