Lesung

Andreas Maier liest aus

„Die Universität“



Donnerstag, 28. Juni 2018 um 19.30 Uhr,

Kesselhaus Muthesius Kunsthochschule, Legienstraße 35

Eintritt frei!



Auf Einladung von Dr. Arne Zerbst liest Andreas Maier aus „Die Universität“.



Frankfurt, die Universität, 1988, 1989. Damals noch ein ganz anderes Studium, Magister, eigentlich völlige Freiheit in allem. Das Betätigungsfeld erstreckt sich vom Biertrinken im »Doctor Flotte« bis hin zu Seminaren über Wahrheitstheorie, die den Studenten der Philosophie schon innerhalb eines Semesters zu Arztbesuchen treiben. Es droht ein völliger Verlust der eigenen Person, und auch die Zeiten geraten durcheinander. Aus seiner Matratzengruft, in der er sich verzweifelt-lethargisch einrichtet, rettet ihn ausgerechnet ein Pflegefall: Gretel Adorno, die uralte Witwe des Philosophen, bei der er durch seinen Studentenjob Dienst tut.



Die Universität ist ein Roman über die Möglichkeit, überhaupt von so etwas wie »Ich« oder »Person« zu sprechen. Es ist jener Zustand Anfang zwanzig, in dem wir zwar noch im Rollenspiel der Jugend verhaftet sind, zugleich aber längst begriffen haben, dass es irgendwo anders hingehen muss.



Andreas Maier wurde 1967 im hessischen Bad Nauheim geboren. Er studierte Philosophie, Germanistik und Altphilologie in Frankfurt am Main. Seine Dissertation erschien 2004 unter dem Titel „Die Verführung. Die Prosa Thomas Bernhards“. Zu seinen bekanntesten Werken zählen „Wäldchestag“ (2000), „Klausen“ (2002) und „Kirillow“ (2005). Der Roman „Der Ort“ führt Andreas Maiers ‚Ortsumgehungen‘ fort. Er lebte wechselweise in der Wetterau und in Südtirol, heute wohnt er in Hamburg.



Insbesondere im Kommunikationsdesign mit seinen Professuren »Buchgestaltung«, »Typografie« und »Sprache und Gestalt« ist die Literatur bereits eingebunden in die Kunsthochschule. Die Reihe »Sprachkunst« tritt seit nunmehr acht Semestern an, dieses Verhältnis zu vertiefen und auszuweiten. Die Reihe der Lesungen wird am 10.07.2018 fortgesetzt mit Felicitas Hoppe, die aus ihrem aktuellen Buch „Prawda. Eine amerikanische Reise“ liest.

