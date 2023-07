Ana Kostova erhält Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes

Ana Kostova ist mit dem Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) für hervorragende Leistungen internationaler Studierender an deutschen Hochschulen ausgezeichnet worden. Die Studentin der Malerei im Studiengang Freie Kunst hat die Auszeichnung von Dr. Arne Zerbst, Präsident der Muthesius Kunsthochschule, von Professorin Antje Majewski und Maud Zieschang vom International Office erhalten. Die mit 1.000 Euro dotierte Anerkennung würdigt neben herausragenden akademischen auch besonders soziale, gesellschaftlich-interkulturelle Leistungen ausländischer Studierender in Deutschland. Überreicht worden ist die Urkunde an Ana Kostova während der Eröffnungsfeier der Jahresausstellung Einblick/Ausblick von Staatssekretär Guido Wendt.



Die 1995 im bulgarischen Plovdiv geborene Ana Kostova hat Bildende Kunst und Malerei an der Nationalen Kunstakademie in Sofia und in Kiel studiert.



„Ana Kostova ist ein wichtiges und aktives Mitglied der Kieler Kunstszene geworden“, lobt Antje Majewski, Professorin für Malerei. „Sie ist eine sehr engagierte junge Künstlerin, die sich durch ihr interkulturelles und soziales Engagement auszeichnet.“



Beteiligt war Ana Kostova nicht nur an der Gruppenausstellung „Materialsache… what about Painting?!“ im Ausstellungsraum spce der Muthesius Kunsthochschule, sondern darüber hinaus hat sie bereits in Hamburg, Neumünster, Flensburg, in Sofia und dem tschechischen Náchod ausgestellt sowie eigene Ausstellungen kuratiert.



Über den DAAD-Preis freut sie sich, „denn er ist eine Anerkennung für mich und meine Arbeit“, sagt Ana Kostova. „Ich bin dankbar, dass meine Bemühungen wahrgenommen werden. Der Preis bedeutet für mich eine Motivation, mich weiterzuentwickeln.“



An der Muthesius Kunsthochschule sind zurzeit knapp 100 ausländische Studierende aus 28 Ländern eingeschrieben – das sind etwa 15 Prozent der Studierenden.