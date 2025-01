„Alles offen“: Studieninformationstage am 12. und 13. Februar an der Muthesius Kunsthochschule

Mittwoch, 12. Februar, 14 bis 18 Uhr: digitale Studieninformation über Zoom (keine Anmeldung notwendig).

Es ist wieder „alles offen“ an der Muthesius Kunsthochschule: Für Mittwoch, 12., und Donnerstag, 13. Februar, lädt die nördlichste deutsche Kunsthochschule zu ihren Studieninformationstagen ein.Während am Mittwoch, 12. Februar, ab 14 Uhr alle Interessierten die Studiengänge im direkten Austausch mit Studierenden und Professor*innen online kennenlernen können, öffnet die Muthesius Kunsthochschule am Donnerstag, 13. Februar, ihre Türen für Schüler*innen der Oberstufen und alle Interessierten. Das vielseitige Programm ermöglicht es an diesem Tag von 10 bis 15 Uhr, das Studium der Freien Kunst, Kunst Lehramt an Gymnasien, Raumstrategien, Industriedesign und Kommunikationsdesign kennenzulernen. Es werden Fragen zum Bewerbungs- und Aufnahmeverfahren sowie zum Alltag an der Kunsthochschule beantwortet, Mappen gezeigt, geführte Rundgänge für Klassen und Einzelpersonen angeboten sowie Werkstätten, Ateliers und Studios geöffnet und Talkrunden veranstaltet. Zudem sind im gesamten Gebäude Ausstellungen und Präsentationen künstlerischer Arbeiten zu sehen.Die Teilnahme an den Studieninformationstagen „alles offen“ ist kostenfrei. Wer am Donnerstag, 13. Februar, an einem geführten Rundgang durch die Kunsthochschule teilnehmen möchte, wird gebeten, sich online anzumelden auf https://infotage.muthesius-kunsthochschule.de . Auf der Website sind außerdem das ausführliche Programm und die Einwahldaten für den Online-Nachmittag zu finden.2005 als erste und einzige Kunsthochschule Schleswig-Holsteins gegründet, ist die Muthesius Kunsthochschule nicht nur ein Ort, der kulturell relevant werdende Biografien ermöglicht. Sondern mit ihrem Projektstudium bietet die staatliche Kunsthochschule auch Raum für besondere Experimente und eine große Bandbreite künstlerischen, gestalterischen und wissenschaftlichen Schaffens an.An der Muthesius Kunsthochschule können die Studiengänge Freie Kunst, Kunst Lehramt an Gymnasien, Raumstrategien, Industriedesign sowie Kommunikationsdesign studiert werden. Heute sind rund 650 Studierende in den Bereichen Kunst und Design eingeschrieben; sie kommen aus mehr als 30 Ländern.Die Termine auf einen Blick: