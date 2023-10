Absolvent*innen des Studiengangs Freie Kunst präsentieren ihre Master-Arbeiten im Ausstellungsraum spce der Muthesius Kunsthochschule

Die Ausstellung „Master of Fine Arts – MFA 2023“ der Masterabsolvent*innen wird eröffnet am Donnerstag, 26. Oktober, um 18 Uhr im spce | Muthesius. Sie ist zu sehen bis 25. November: donnerstags bis samstags von 14 bis 18 Uhr im spce | Muthesius, Andreas-Gayk-Straße 7-11, außerdem an der Flämischen Straße 6-10 und der Fabrikstraße 12, Kiel. Der Eintritt ist frei.

Was bedeutet es, der Welt und der Gesellschaft mit einer eigenen künstlerischen Position zu begegnen? Auf diese Frage bringt die Ausstellung der Masterabsolventinnen und -absolventen im Studiengang Freie Kunst nun 15 individuelle Antworten zusammen. Sie werden von Donnerstag, 26. Oktober, bis zum 25. November im Ausstellungsraum spce der Muthesius Kunsthochschule an der Andreas-Gayk-Straße 7-11, außerdem an der Flämischen Straße 6-10 sowie an der Fabrikstraße 12 präsentiert.Der akademische Titelmarkiert eine Schwelle, ist zugleich Ende und Anfang – Aufbruch in eine Zukunft, die zwischen Selbständigkeit als freie Künstlerin oder freier Künstler und Referendariat, dem klassischen Einstieg in die Lehrerlaufbahn, oszilliert.Die ersten Schritte nach Abschluss der Kunsthochschule stellen gerade für Freie Bildende Künstler*innen eine Herausforderung dar. Es werden neue Qualitäten abverlangt: vor allem die der Eigenpräsentation und Vermarktung der künstlerischen Arbeit, um auf lange Sicht eine ökonomisch-finanzielle Selbständigkeit und somit Existenzgrundlage für die künstlerische Praxis zu erlangen.Die MFA-Ausstellung 2023 unterstützt die Absolvent*innen dabei und vereint 15 künstlerische Positionen. Sie findet verteilt an drei Orten in der Kieler Innenstadt statt.Die Absolvent*innen haben in ihrem Master-Studium der Freien Kunst unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt: Von Bildhauerei über Malerei, Freie Kunst und Keramik, Medienkunst, Zeichnung und Druckgrafik bis hin zur interdisziplinären künstlerischen Praxis. Was sie dabei verbindet: Sie alle haben gelernt, eine eigene künstlerische Position zu entwickeln.Ausgehend vom offiziellen Ausstellungsraum der Muthesius Kunsthochschule spce, werden zurzeit leerstehende Räume an der Flämischen Straße 6-10 und der Fabrikstraße 12 temporär eingenommen und durch Kunst aktiviert.Beteiligte Künstlerinnen und Künstler:Dorothée Brübach, Paola Donato Castillo, Mia Fyu, Ana Gomez, Nina Hartmann, Marie Klabunde, Ana Kostova, Gabriela Lima da Cunha, Mascha Livanskaia, Amélie Munich, Isabel Murteira, Carolin Ott, Charlotte Payet, Elkin Salamanca, Alexei VesselovLehrende des Studiengangs Freie Kunst:Professor Andreas Greiner (Medienkunst), Professorin Almut Linde (Interdisziplinäre künstlerische Praxis), Professor Axel Loytved (Künstlerische Grundlehre), Professorin Antje Majewski (Malerei), Professorin Isa Melsheimer (Freie Kunst und Keramik), Professor Piotr Nathan (Freie Zeichnung und Druckgrafik) und Professor Stephan Sachs (Film / Time-Based Media). https://www.spce.sh/de/events/mfa-2023 sowie auf der eigenen Website https://www.mfa-muthesius.de/2023