NEU bei MUSIC2BIZ - gemafreie Musik für Messeaussteller, Event-Veranstalter und Vereine unter www.gemafrei-und-gut.de

Ob kleine oder große Veranstaltung – wer auf gemapflichtige Unterhaltung zurückgreift, muss hohe Gebühren-Kosten für die Musik-Nutzung einkalkulieren. Mit www.gemafrei-und-gut.de bietet MUSIC2BIZ Messeausstellern, Eventveranstaltern aber auch Vereinen gute gemafreie Playlisten von Accoustic Pop bis Weihnachtsmusk für öffentliche Veranstaltungen und Events aller Art.Geboten werden Veranstaltern mehr als 80.000 gemafreie Musikstücke in über 40 verschiedenen Musikrichtungen, aus denen individuelle Playlisten für Livestreams zusammengestellt werden können. Die neue Webseite umfasst auch spezielle Playlisten für Themenpartys in Gastronomie und Hotellerie, wie zum Beispiel „Candlelight Dinner“, „Faschingsparty“, „Weihnachtsbasar“ u.v.m. Gegen Aufpreis werden zudem individuelle Playlisten für Mottoparties, Spezialmessen, Firmenfeste und ähnliches erstellt.Nutzungslizenzen für das Musikstreaming können für Zeiträume ab 5 Tagen gebucht werden. Die Zugangsdaten stehen nach Buchung und Zahlungseingang umgehend zur Verfügung. Zur Nutzung der Liverstreams kann der „Gemafrei-und-gut-Audioplayer“ kostenlos heruntergeladen und für den gebuchten Veranstaltungszeitraum genutzt werden. Alternativ wird auch ein Hardwareplayer angeboten.Ohne gute Musik ist eine erfolgreiche Veranstaltung kaum denkbar. „Unser gemafreies Streamingangebot spart Veranstaltern bis zu 75 Prozent an Kosten für die musikalische Unterhaltung ihrer Gäste“, sagt Bernd Awaloff, Geschäftsführer von MUSIC2BIZ.Weiterführende Informationen und das ganze gemafreie Musikangebot unter https://gemafrei-und-gut.de/