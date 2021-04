Kunst im Museum Wiesbaden digital erleben!

Werke des Bonner Expressionisten August Macke im Museum Wiesbaden erleben – für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren ist das nun digital möglich: Am Donnerstag, den 22. April 2021, von 16:30-18:00 Uhr, werden live mehrere Werke des Künstlers, der derzeit mit der großen Sonderschauim Museum Wiesbaden vertreten ist, entdeckt.Gemeinsam mit Museumspädagogin Irene Schwetz wird über die Gemälde von August Macke gesprochen und anschließen können die Kinder selbst zu Künstlern werden: Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt – und zum Schluss hat jeder sein eigenes Kunstwerk daheim.Der Workshop findet via Skype statt. Die entsprechende Einladung wird rechtzeitig an die Teilnehmenden versendet. Die benötigten Materialien werden von der Abteilung für Bildung und Vermittlung des Museums zusammengestellt und kann in der Evangelischen Familienbildung von den Eltern abgeholt werden.Digitaler Workshop für Kinder von 6 bis 10 Jahre22.April 2021, 16:30 – 18:00 UhrPlattform: Skype, Teilnehmerzahl begrenzt. Teilnahmegebühr: 12 € pro KindAnmeldung und Auskunft zu Ermäßigungskonditionen:Evangelische Familienbildung im Dekanat Wiesbaden (0611 524015 oder www.familienbildung-wi.de