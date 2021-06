Juli: Veranstaltungen und Freier Samstag am 3. Juli im Museum Wiesbaden

Ab dem 1. Juli nimmt das Museum Wiesbaden den Veranstaltungsbetrieb wieder auf. Am Samstag, den 3. Juli, findet zudem erneut der Freie Samstag statt. Dank des Engagements der Freunde des Museums Wiesbaden e.V. können an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr alle laufenden Sonder- sowie die Dauerausstellungen der Kunst und Natur kostenfrei besucht werden. Tickets für den Museumsbesuch gibt es an der Tageskasse oder über den Online-Ticketshop. Hierüber können ebenfalls alle laufenden Veranstaltungen gebucht werden (tickets.museum-wiesbaden.de).



Neben den Dauerausstellungen in den Bereichen Kunst und Natur stehen vier neue Sonderausstellungen auf dem Programm:

"Kristalle - vom Diamant bis zum Gips" (bis 13. März 2022)

"Von Kühen, edlen Damen und verzauberten Landschaften. Oder von der Liebe zur Malerei: Neues aus dem 19." (bis 26. September 2021)

"Exquisit - Kunst des 19. Jahrhundert" (bis 26. September 2021) und

"Frank Gerritz - Temporary Ground" (bis 29. August 2021).



Junge Gäste können sich über die MuWi-Wundertüten freuen, die am Freien Samstag von 11-15 Uhr verteilt werden. Besucherinnen und Besucher sind darüber hinaus dazu eingeladen, in den Joseph Beuys gewidmeten Sammlungsräumen ins Gespräch mit Matthias Schenk (Wiesbaden) und Gerhard Schuster (Wien und Bochum) zu kommen. Im Zuge der Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr "Beuys100" thematisieren die beiden Gastgeber im Kontext der Intervention "Bis alles gesagt ist - Gespräche im Beuys-Raum" die Heilkräfte der Kunst.



Das Museumsteam bittet um Verständnis, wenn es am Einlass oder an den Zugängen zu einzelnen Ausstellungsbereichen pandemiebedingt kurzfristig zu Wartezeiten oder Einschränkungen kommt. Die Ticket-kontingente sind begrenzt.



Ermöglicht in Kooperation mit den Freunden des Museums Wiesbaden e. V.



Informationen zum Museumsbesuch:



Ticketbuchung:



Besucherinnen und Besucher können gemäß der aktuellen Pandemieverordnung Tickets vor Ort an der Tageskasse oder über den Ticketshop online erwerben (digitale Eintrittskarte - als Code oder in ausgedruckter Form - am Tag des Besuches einfach nur noch dem Kassenpersonal vorzeigen). Die Ticketkontingente sind begrenzt. Die Dauer des Besuches ist zeitlich nicht beschränkt. Online-Tickets sind unter tickets.museum-wiesbaden.de oder in der Museums-App buchbar.



Hygiene- und Sicherheitskonzept:



Das Museum bietet ein erprobtes Hygiene- und Sicherheitskonzept: gesonderte Besucherführung und begrenzte Personenzahlen, Mindestabstand von 1,5 Meter zwischen Personen muss eingehalten werden, Maskenpflicht (FFP2 oder medizinische Masken) für Gäste und Personal, Desinfektionsspender im gesamten Haus sowie erhöhte Reinigungs- und Desinfektionsintervalle. Im Vorfeld ihres Besuchs können sich die Besucherinnen und Besucher auf der Website des Museums im Detail informieren.



Veranstaltungen:



Für den Besuch von öffentlichen Führungen und gebuchten Gruppenführungen ist kein negativer Testnachweis oder die Erhebung von Kontaktdaten notwendig. Dies weicht ggf. für andere öffentliche Veranstaltungen ab, bitte prüfen Sie vorab daher den Webkalender auf der Museumswebsite.



Kontaktdatenerhebung:



Derzeit benötigen wir keine Kontaktdatenformulare. Ein Negativ-Nachweis ist ebenfalls für Ihren Museumsbesuch nicht nötig. Bei Veranstaltungen mit mehr als 25 Personen ist die Kontaktdatenerhebung sowie ein zusätzlicher Impfnachweis / Negativtest allerdings verpflichtend.



Shop:



Der Museumsshop ist geöffnet.



Museumscafé:



Seit dem 11. Juni hat das Museumscafé ,Café Mechtild' unter den geltenden Hygieneauflagen wieder geöffnet.



Veranstaltungsprogramm



Öffentliche Führungen



Do 1 Jul 18:00 Uhr Frank Gerritz - Temporary Ground

So 4 Jul 15:00 Uhr Neues aus dem 19.

Do 8 Jul 18:00 Uhr Kristalle - Vom Diamant bis zum Gips

Do 8 Jul 18:00 Uhr Chunqing Huang im Kunsthaus Wiesbaden

So 11 Jul 15:00 Uhr Exquisit - Kunst des 19. Jh.

Do 15 Jul 18:00 Uhr Frank Gerritz - Temporary Ground

So 18 Jul 15:00 Uhr Neues aus dem 19.

Do 22 Jul 18:00 Uhr Jugendstil

So 25 Jul 15:00 Uhr Kristalle - Vom Diamant bis zum Gips

Do 29 Jul 18:00 Uhr Neues aus dem 19.



Intervention zum Jubiläumsjahr Beuys100



Sa 3 Jul 10:00-18:00 Uhr

"Bis alles gesagt ist - Gespräche im Beuys-Raum zu den Heilkräften der Kunst"



Sa 3 Jul 12:30-13:00 Uhr

Nach-Tisch mit Beuys



So 4 Jul 10:00-18:00 Uhr

"Bis alles gesagt ist - Gespräche im Beuys-Raum zu den Heilkräften der Kunst"



So 4 Jul 12:30-13:00 Uhr

Nach-Tisch mit Beuys



Mo 5 Jul 10:00-18:00 Uhr

"Bis alles gesagt ist - Gespräche im Beuys-Raum zu den Heilkräften der Kunst"



Mo 5 Jul 12:30-13:00 Uhr

Nach-Tisch mit Beuys



Di 6 Jul 10:00-18:00 Uhr

"Bis alles gesagt ist - Gespräche im Beuys-Raum zu den Heilkräften der Kunst"



Di 6 Jul 12:30-13:00 Uhr

Nach-Tisch mit Beuys



Mi 7 Jul 10:00-18:00 Uhr

"Bis alles gesagt ist - Gespräche im Beuys-Raum zu den Heilkräften der Kunst"



Mi 7 Jul 12:30-13:00 Uhr

Nach-Tisch mit Beuys



Do 8 Jul 10:00-18:00 Uhr

"Bis alles gesagt ist - Gespräche im Beuys-Raum zu den Heilkräften der Kunst"



Do 8 Jul 12:30-13:00 Uhr

Nach-Tisch mit Beuys



Fr 9 Jul 10:00-18:00 Uhr

"Bis alles gesagt ist - Gespräche im Beuys-Raum zu den Heilkräften der Kunst"



Fr 9 Jul 12:30-13:00 Uhr

Nach-Tisch mit Beuys



Sa 10 Jul 10:00-18:00 Uhr

"Bis alles gesagt ist - Gespräche im Beuys-Raum zu den Heilkräften der Kunst"



Sa 10 Jul 12:30-13:00 Uhr

Nach-Tisch mit Beuys



So 11 Jul 10:00-18:00 Uhr

"Bis alles gesagt ist - Gespräche im Beuys-Raum zu den Heilkräften der Kunst"



So 11 Jul 12:30-13:00 Uhr

Nach-Tisch mit Beuys



So 11 Jul 16:00 Uhr

Gespräche & Begegnungen



Di 27 Jul 10:00-18:00 Uhr

"Die Zukunft, die wir wollen, müssen wir erfinden - Gespräche über Demokratie"



Mi 28 Jul 10:00-18:00 Uhr

"Die Zukunft, die wir wollen, müssen wir erfinden - Gespräche über Demokratie"



Do 29 Jul 10:00-18:00 Uhr

"Die Zukunft, die wir wollen, müssen wir erfinden - Gespräche über Demokratie"



Fr 30 Jul 10:00-18:00 Uhr

"Die Zukunft, die wir wollen, müssen wir erfinden - Gespräche über Demokratie"



Freier Samstag



Sa 3 Jul 11:00-18:00 Uhr



Neu!



Do 1 Jul 18:00 Uhr

Podiumsdiskussion im Kunsthaus Wiesbaden zu Chunqing Huang - Painter's Portrait



Vorträge (Eintritt frei)



Di 13 Jul 18:00 Uhr

Fast weg und keiner weiß warum - die Spurensuche Gartenschläfer in Hessen (Onlinevortrag)



Do 29 Jul 18:00 Uhr

"Joseph Beuys und die Direkte Demokratie"



Kunst & Religion



Di 6 Jul 18:30 Uhr

Vortragsreihe im Museum Wiesbaden: "Guten Appetit"



Angebote für Kinder und Familien



Do 1 Jul 16:30-18:30 Uhr

Jugend+Kunst+Club online: Atelierarbeit inspiriert durch Joseph Beuys!



Do 8 Jul 16:30-18:30 Uhr

Jugend+Kunst+Club: Exquisit - Kunst des 19. Jahrhunderts



Sa 10 Jul 11:00-13:45 Uhr

Museumswerkstatt für Kinder: Von Riffbewohnern, Haien und einem Pottwalbaby - Wie gestalten ein Minidiorama



Do 15 Jul 16:30-18:30 Uhr

Jugend+Kunst+Club: Intervention - Chunqing Huang Painter's Portrait



Sa 17 Jul 11:00-13:45 Uhr

Museumswerkstatt für Kinder: Schwimmen, Laufen, Gleiten, Fliegen - Bewegung von Tieren künstlerisch darstellen



Sa 24 Jul 11:00-13:45 Uhr

Museumswerkstatt für Kinder: Mein Lieblingskunstwerk in den Kunstsammlungen entdecken



Sa 31 Jul 11:00-13:45 Uhr

Museumswerkstatt für Kinder: Kristalle genau beobachten, zeichnen und farbig gestalten

