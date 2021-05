Digitale Museumswerkstatt für Kinder - Museum Wiesbaden lädt zu einer Zeitreise ins 19. Jahrhundert ein

„Oha — so viele Landschaften, Tiere und Menschen!“ — eine digitale Museumswerkstatt lädt Kinder zum kreativen Umgang mit Ölkreide, Buntstiften oder Wasserfarben, Pinsel oder Bleistift und ein paar Blättern Papier (A4 oder A3) ein. Gemeinsam mit Museumspädagogin Irene Schwetz geht es auf eine Zeitreise in die malerische Bilderwelt des 19. Jahrhunderts. Ausgewählte Bilder aus der neuen Schau „Von Kühen, edlen Damen und verzauberten Landschaften“ werden gemeinsam betrachtet und dienen als Anregung für das Entwickeln eines eigenen Kunstwerks. Dabei ist der Fantasie freien Lauf gelassen. Eine Anmeldung ist unter https://tickets.museum-wiesbaden.de möglich.Das Team der Bildung und Vermittlung des Museums Wiesbaden freut sich über die anschließende Einsendung der gemalten Bilder an edu@museum-wiesbaden.de zur anschließenden Veröffentlichung auf der Homepage.Datum: Sa, 29.05.21, 11-13 UhrPlattform: ZoomKosten: 5, — Euro pro Teilnehmer*in, begrenzte PlätzeAnmeldung zur Veranstaltung unter: https://tickets.museum-wiesbaden.de