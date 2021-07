Die Zukunft, die wir wollen, müssen wir erfinden"

, 27. – 30. Juli 2021, täglich von 10–18 UhrEnde Juli parkt ganz im Sinne des Beuys’schen Schaffens der OMNIBUS für Direkte Demokratie vor dem Museum und öffnet seine Türen für Gespräche über Grundfragen unserer Gesellschaft. Diese Interventionswoche steht unter dem Motto: „Die Zukunft, die wir wollen, muss erfunden werden. Sonst bekommen wir eine, die wir nicht wollen“ (Joseph Beuys). Um eine neue Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung zu gestalten, ist die Volksabstimmung Instrument und Bedingung. Sie wurde von Beuys maßgeblich mit entwickelt, der 1971 die „Organisation für Direkte Demokratie durch Volksabstimmung“ in Düsseldorf gründete. 1987 startete auf der documenta 8 der erste OMNIBUS für Direkte Demokratie, der heute auf Schloss Freudenberg steht. 2021 organisiert der OMNIBUS gemeinsam mit vielen Menschen und Organisationen parallel zur Bundestagswahl die erste bundesweite Volksabstimmung über vier wichtige Zukunftsthemen., Do, 29. Juli 2021, 18 Uhr Brigitte Krenkers, Initiatorin und Gesellschafterin des OMNIBUS für Direkte Demokratie gGmbH, und Werner Küppers, Autodidakt, Kapitän des weißen OMNIBUS für Direkte Demokratie, Sa, 31. Juli 2021, 19 Uhr, Ort: Schloss Freudenberg Das Geld im demokratischen Kreislauf Ein Bewegungsworkshop im Denken mit Johannes StüttgenWeitere Informationen zum Programm finden Sie auf unserer Homepage ( https://www.museum-wiesbaden.de/... ).In Kooperation mit dem Schloss Freudenberg und dem OMNIBUS für Direkte Demokratie.