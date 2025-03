Manege frei für die Sandskulpturen-Ausstellung in Travemünde 2025

Auf 3.500 Quadratmetern entfaltet sich eine faszinierende Manege, in der die Grenzen zwischen Fantasie und Realität verschwimmen. Majestätische Zirkustiere wie Löwen, Elefanten und Pferde beeindrucken in detailreichen Skulpturen, während Akrobaten, Pantomimen und Messerschlucker aus Sand neu auferstehen. Selbst ein Flohzirkus findet seinen Platz in dieser Inszenierung.Besondere Highlights sind daneben die lebendig wirkenden Darstellungen von Kraftprotzen, die scheinbar mühelos tonnenschwere Lasten stemmen; Feuerspuckern, die Flammen tanzen lassen; und Zauberern, die mit einer magischen Bewegung Sand in bewegte Geschichten verwandeln. Auch Roncalli, einer der berühmtesten Zirkusse der Welt, der auch regelmäßig zu Gast in Lübeck ist, findet Einzug in die Ausstellung – unter anderem mit einer Hommage an Richard Hirzel, der als Clown „Pic“ Geschichte geschrieben hat.„Zirkus ist weit mehr als eine Show“, sagt Ausstellungsleiter Oliver Hartmann. „Er ist ein Gesamtkunstwerk aus Spannung, Emotionen und Fantasie, der alle Generationen in seinen Bann zieht – und genau diese Magie wollen wir in dieser Ausstellung im Sand einfangen.“Die Meisterinnen und Meister des sog. „Sandcarvens“, die auch in diesem Jahr wieder zum Teil tausende Kilometer u.a. aus den USA, der Ukraine, Ungarn, Frankreich und Russland nach Travemünde gekommen sind, reisen von Ort zu Ort, um mit voller Hingabe und Kreativität ihre Kunst zu schaffen – ähnlich wie die Menschen im Zirkus. Nur mit Hilfe von Wasser und Modellierwerkzeugen machen sie das Unsichtbare auf poetische Art und Weise in rund 110 Skulpturen sichtbar. Auch Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau, selbst großer Zirkus-Fan, zeigt sich begeistert über das Thema: „Zirkus ist ein Erlebnis für die ganze Familie – ob im Zelt oder wie hier als Sandskulpturen. Ich bin überzeugt, dass die Ausstellung in Travemünde wieder viele Menschen begeistern wird.“Das Areal am Fischereihafen bietet nicht nur beeindruckende Skulpturen, sondern auch zahlreiche Erlebnismöglichkeiten. Informationstafeln gewähren Einblicke in die Kunst des Sandskulpturenbaus, eine Sandsammlung mit rund 1.500 Exemplaren zeigt die Vielfalt dieses besonderen Materials. Für kleine Besucherinnen und Besucher stehen Kindersandkästen bereit, in denen sie selbst kreativ werden können. Nach dem Rundgang lädt der Gastronomiebereich zum Verweilen ein. In gemütlicher Atmosphäre können heiße und kalte Getränke, Suppe oder ein Stück Kuchen genossen werden. Mit einer Tageskarte bleibt genügend Zeit, die Werke aus Sand in Ruhe zu entdecken.Sandskulpturen in TravemündeAusstellungsflächeaus mehr alsausAusstellung in Lübeck-Travemünde, täglich geöffnet vonDie Sandskulpturen sind zurück in Travemünde: Vom 15. März bis zum 9. November 2025 gibt es die nur aus Sand und Wasser geformten Figuren und Szenen am Fischereihafen in Travemünde zu bestaunen. Täglich von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass 17.30 Uhr) stehen die Türen einer der weltweit größten überdachten Ausstellungen für Sand-Kunstwerke den Besuchern offen. 25 Künstler, darunter Welt- und Europameister im Carven, präsentieren rund 110 Skulpturen – alle unter dem Motto „Zirkus“. Die Ausstellung inklusive Gastronomie und kleinen Sandspielplätzen für Kinder befindet sich Travemünder Landstraße 306 in Lübeck-Travemünde. Direkt vor Ort gibt es viele Parkmöglichkeiten. Der Zugang zur Ausstellung ist barrierefrei. Hunde dürfen an der Leine mit durch die Ausstellung geführt werden.Tickets (Tageskarten) können an der Tageskasse zum Preis von 12,50 Euro für Erwachsene, 8,50 Euro für Kinder, 11,50 Euro ermäßigt für Rentner und Studierende sowie für zwischen 29,50 und 37 Euro für Familien erworben werden. Ab einer Anzahl von 20 Personen kann ein Gruppenrabatt vereinbart werden.