Sachbuch "In schwindelerregender Gesellschaft" ab heute im Handel!

Wirtschaftsethiker Thomas Beschorner: "Der Wahnsinn hat Methode."

Abgasskandale, Krise der Medien, Digitalisierungund der Abstieg der Volksparteien–diese Schlagworte haben mehr miteinander zu tun, als wir im ersten Moment glauben. Denn es rumort in unserer modernen Gesellschaft, mehr noch, sie befindet sich in einem Zustand des permanenten Schwindels,diagnostiziertThomas Beschorner. Einerseits macht uns die Komplexität der Gegenwart schwindelig und sorgt für individuelle wie gesellschaftliche Verunsicherung. Dadurch fallen, andererseits, Schwindeleien auf fruchtbaren Boden –ein Teufelskreis.



Eine Gesellschaft mit Gleichgewichtsstörungen



Diesem Schwindel stelltderEthikerund Autor für u. a. DIE ZEIT, Spiegel Online und die NZZmit seinemBuch „In schwindelerregender Gesellschaft“ eine Analyse entgegen, die die Hintergründe fürdieGleichgewichtsstörungen der modernen Welterklärtund Orientierungshilfenim komplexen Geflecht aus Fakten und gefühlten Wahrheiten liefert. Dafür braucht es nicht nur den Blick auf die Gesellschaft –sondern auch aufWirtschaft, Politik, Medien und Technologie.



Roboter-Sex, Rechtspopulismus, China auf der Überholspur



Warum sind Rechtspopulisten erfolgreich? Welche Verantwortung haben Unternehmen? Wie werden Künstliche Intelligenz und Roboterunsere Leben verändern –zum Beispiel im Bett?Erleben wir gerade eine digitale Perfektionierung der Planwirtschaft in China? Warum ist die SPD keine Volkspartei mehr? Wer Fragen wie diese beantworten will, begibt sich in ein Geflechtaus historischen, kulturellen und ethischen Antwortmöglichkeiten, die die Komplexität unserer Zeit illustrieren –und die Beschornerebenso präzise wie sprachgewandt seziert.



Der Fugenkittwird porös: Gesellschaft inder Vertrauenskrise



Mit Blick auf diegroßen und kleinen Entwicklungen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und (sozialen) Medien, untersucht der Professor der Universität St. Gallen die Vertrauenskrise der heutigen Institutionenund eine Gesellschaft im Umbruch, deren Fugenkitt porös wird.Vorallem aber benennter zahlreiche konkrete Probleme, die bisher nurschwer fassbar im Dunstkreis des gesellschaftlichen Diskurses schwebten –und bietet greifbare Erklärungsansätze, um manchen Schwindel zu entlarven.



Über den Autor:



Thomas Beschorner ist Professor für Wirtschaftsethik und Direktor des Instituts für Wirtschaftsethik an der Universität St. Gallen. Er ist Autor von über 100 Fachpublikationen, aktives Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Vereinigungenund zählt in seinem Fachgebiet zu den bedeutendsten Vertretern imdeutschsprachigen Raum.Zudem schreibt er über ökonomische, gesellschaftliche und ethischeHerausforderungen regelmäßig für Medien wie Spiegel Online, DIE ZEIT oder die Neue Zürcher Zeitung.

