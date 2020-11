Mülheimer Innenstadt leuchtet ab Montag weihnachtlich

Lichterglanz in der Adventszeit: Obwohl aufgrund des Coronavirus in diesem Jahr auch in Mülheim an der Ruhr sämtliche Weihnachtsveranstaltungen ausfallen, soll dennoch niemand auf die vorweihnachtliche Stimmung in der Innenstadt verzichten müssen.



Oberbürgermeister Marc Buchholz schaltet daher gemeinsam mit Inge Kammerichs, Geschäftsführerin der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST), am Montag, 23. November um 17.15 Uhr die weihnachtliche Beleuchtung auf der Schloßstraße ein.



Schon vergangene Woche wurde der große Weihnachtsbaum aufgestellt und festlich geschmückt. Traditionell schalten Oberbürgermeister und MST-Chefin die vielen Lichter am Baum jedes Jahr gemeinsam an und eröffnen damit den Weihnachtstreff. Der kann dieses Jahr nicht stattfinden. Umso wichtiger scheint es in der aktuellen Zeit, dass der geschmückte Weihnachtsbaum und die zahlreichen Lichterketten in der Mülheimer Innenstadt die dunkle Jahreszeit erhellen und den Mülheimerinnen und Mülheimern die Adventszeit verschönern.



