Advance United mit grossem Kurs-Potential - Kursziel auf 5,48 Euro erhöht

Die MSM GmbH & Co. KG und ihr nahestehende Personen besitzen Aktien der empfohlenen Gesellschaft (in diesem Fall: Advance United Holdings) und beabsichtigen, diese im Rahmen und zu jedem Zeitpunkt dieser Empfehlung zu verkaufen. Hierin besteht ein eindeutiger und konkreter Interessenkonflikt. Der Herausgeber dieser Publikation, sowie die verantwortlichen Redakteure erhalten für die Erstellung eine finanzielle Vergütung. Auch hierin besteht ein eindeutiger und konkreter Interessenkonflikt. Beachten Sie auch die weitergehenden Ausführungen zu bestehenden Interessenkonflikten im nachfolgenden Disclaimer, u.a. unter Ziff. 2.

Wichtige Hinweise zur Erstellung dieser Veröffentlichung:

Beurteilung und Bewertung von Unternehmen nach herkömmlichen Bewertungsmethoden (grundlegender Bewertungsansatz) Einschätzung des Potentials der zukünftigen Unternehmensentwicklung (Wachstumsansatz) und Hochrechnung auf das entsprechende Bewertungspotential (Kurs-Potential-Analyse) sowie einer möglichen Unternehmens-Aktien-Bewertung aufgrund potentieller Gewinnerwartungen (KGV Hochrechnung) Einschätzung des von uns erwarteten Best-Case-Szenarios im absoluten Erfolgsfall des Unternehmens (Blue-Sky-Potential-Ansatz) Effekt der von uns erwarteten, gesteigerten Bekanntheit der empfohlenen Aktie auf den Aktienkurs durch einen starken Anstieg der Nachfrage am Markt (insbesondere maßgeblich bei marktengen oder neu bzw. erstmals empfohlenen Aktien) aufgrund der von uns oder Dritten veröffentlichten Publikationen (meistens Kaufempfehlungen), (Multiplikator- / Momentum-Effekt, Hype), dadurch überproportional steigende Rendite/Aktienkurs bei entsprechend steigendem Risiko Technische Analyse des Aktienkurses gemäß gängiger Analyse-Methoden, meist zur Voraussage von Kurs-Signalen (Kauf- oder Verkaufssignal, Ausbruch der Aktie, Festlegung von Kurszielen, Unterstützungs- oder Widerstandsbereichen, erwarteten Mindestbewegungen oder Mindest-Gegenbewegungen, Voraussage von Signalpunkten (wenn-dann), etc.), größtenteils auf der erwarteten Massenpsychologie aufbauend. (technischer Ansatz).



Hinweis zu Informationsquellen:

Hinweis zu bestehenden Interessenkonflikten:

Hinweis zur Handhabe der internen Organisationspflichten:

Verantwortliche Aufsichtsbehörde:

Riesen Gewinn-Chance - wir ziehen in den Krieg mit Leerverkäufern - Ziel: Short-Squeeze auf 5,00 Euro (Link: www.aktien-insider.de Heute ausnahmsweise eine Sondermeldung zu Advance United (WKN: A3CRQH):Ihre Hilfe wird benötigt - gemeinsam schaffen wir es, Advance United auf über 2,00 Euro zu bekommen - und wenn der Short-Squeeze ausartet sogar auf über 5,00 Euro. Wir lassen uns nicht von Leerverkäufern schikanieren und unsere Aktie kaputt machen - lesen Sie, welche Strategie ich Ihnen empfehle:Eigentlich bin ich bei Advance United jeden Tag sehr positiv und optimistisch - aber eigentlich auch heute - nur mit einem kleinen Unterschied:Die Medien verbreiten seit heute die nächste Panik-Welle, neue Virus-Variante, extremer Anstieg von Corona-Fällen... wir kennen das Ganze ja bereits durch und durch. Anstatt wirkliche Lösungen zu präsentieren, geht es wieder nur darum, weitere Einschränkungen durch zu drücken und die Leute in Angst und Panik zu versetzen.Allerdings hat dies heute den Weltbörsen unerwartet schlecht zugesetzt.Advance United ist allerdings kein Mainstream-Wert, der mit dem Gesamtmarkt zusammen hoch- und runterspringt. Das macht die Aktie natürlich zu einer besonders attraktiven Diversifizierung. Hinzu kommt natürlich auch die besondere Chart-Situation bei Advance United: Die Aktie befindet sich unmittelbar vor dem Ausbruch auf eine Serie von neuen Rekord-Kursen. Das letzte Hoch war bei 1,48 Euro und könnte jetzt durchbrochen werden.Aber nun ist es auch noch Freitag, wo es gewöhnlich sehr langsam zugeht. Und die Gesamtmärkte sind unter Druck. Also wissen viele Anleger nicht, was sie tun sollen.Heute halten Sie sich mit aggressiven Käufen ein wenig zurück - das heißt aber keinesfalls GARNICHT zu kaufen oder sogar zu verkaufen. Das wäre ein großer Fehler.Stellen Sie heute einmal Ihre Kauflimits ein kleines bisschen weiter unten ein:Stellen Sie eine Order in Frankfurt oder auf Tradegate ein zum:Wird diese Order ausgeführt, dann haben Sie mindestens 0,05 Euro gespart.Wird diese Order NICHT ausgeführt, dann haben Sie eben auch nichts zu befürchten, denn dann wird die Aktie eben erst am Montag wieder weiter steigen und sie haben kein Risiko.Zusätzlich können Sie bei 1,40 Euro auch noch kaufen und es allen Ihren Freunden und Bekannten sagen. Wenn sich genügend Aktionäre zusammen finden, um diese Aktie GLEICHZEITIG zu kaufen, werden wir es schaffen, eine Short-Squeeze auszulösen und die Leerverkäufe mit hohen Verlusten zum Eindecken (Zurückkaufen) zu "zwingen". Wir können das schaffen!!!Seit heute Morgen beobachte ich, wie bei der Marke von 1,40 Euro und darum, jemand versucht, den Kurs zu blockieren. Dabei stelle jemand große Verkaufsorders ein, beispielsweise 50.000 oder 100.000 Aktien zum Verkauf bei 1,40 Euro - allerdings vermutlich ohne diese zu besitzen. Das heißt, er oder sie verfolgen das Ziel, die Aktie zu bremsen, damit Sie nicht mehr so stark weiter steigt. Warum?Ganz einfach, weil ich nämlich bereits in den letzten Tagen sehr viele solcher Aktivitäten beobachtet habe und es sicherlich einige aggressive Investoren gibt, die bei Advance United auf fallende Kurse spekulieren - die Aktie ist eben schon ein gutes Stück gestiegen - und denken, Sie können jetzt mit Ihren Tricks den Kurs unten halten.Bloß keine Angst haben - diese kochen auch nur mit Wasser und Sie haben nicht unbegrenzt viel Geld. Alleine eine vorzeitige Aufgabe von den Leerverkäufern würde bereits ausreichen, um den Aktienkurs locker auf 2,00 bis 3,00 Euro steigen zu lassen - denn wenn keiner verkauft, MÜSSEN diese zu viel, viel höheren Kursen in den nächsten Tagen ihre geliehenen Aktien zurück kaufen.Dabei haben diese nämlich vermutlich bereits größere Positionen LEERVERKAUFT, also die Aktien verkauft ohne sie zu besitzen und müssen diese jetzt zeitnah wieder zurück kaufen - egal zu welchem Preis. Deshalb versuchen Sie natürlich alles, um den Aktienkurs vom weiteren Steigen abzuhalten und möglicherweise sogar auch durch Attacken nach unten zu drücken.Das funktioniert allerdings nicht, wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen und die Aktie mit gemeinsamen Kräften unterstützen. Ich kann mir diesen Spruch nicht verkneifen: "Apes together go strong" - das war der Slogan der bekanntesten Short-Squeezes im letzten Jahr, die über Social Media Foren sogar gepusht worden sind.Dabei haben es die Kleinanleger den großen Spekulanten gezeigt. Die betroffenen Aktien stiegen innerhalb von Tagen um mehrere 100% oder sogar mehrere 1.000% und die Leerverkäufe, unter anderem ein großer Hedgefund gingen mit Milliardenverlusten sogar pleite.Verkaufen Sie Mainstream-Aktien die Ihnen keine Gewinne bringen und stecken Sie alles in Advance United - kaufen Sie was Sie können. Stellen Sie große Kauf-Orders mit Limit 1,35 Euro ein, damit der Kurs nicht runter gehen KANN und kaufen Sie 1,40 Euro oder mehr, damit die Spekulanten short-gesqueezed werden und pleite gehen.Viel Erfolg bei Ihrer Entscheidung.MSM GmbH & Co. KG ( aktien-insider.de ) hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher ?Finanzanalysen") der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (?BaFin") gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der MSM GmbH & Co. KG ( aktien-insider.de ) regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958.Verantwortlich für die Erstellung der Texte und Inhalte dieser Publikation ist Herr Rainer Hahn, als Analyst und Chefredakteur. Herausgeber ist die MSM GmbH & Co. KG, Nordparkstr. 30, 03044 Cottbus, Komplementärin: MSM Beteiligungs GmbH, Germany, vertreten durch die Geschäftsführer: Norman Mudring, Jana Pursche.Diese Veröffentlichung enthält sowohl Tatsachen und Fakten zu den besprochenen Unternehmen, als auch rein subjektive Werturteile, Interpretationen, Schätzungen, Hochrechnungen, Vorhersagen und Preisziele. Diese versuchen wir, möglichst transparent voneinander abzugrenzen, um irreführende Angaben zu vermeiden.Die wesentlichen Grundlagen und Maßstäbe unserer Werturteile und Bewertungen, der besprochenen Aktien, basieren auf folgender Vorgehensweise:Herkömmliche Bewertungsansätze sind bei jungen oder noch umsatzlosen Unternehmen oft schlecht sinnvoll anwendbar. Daher stützen wir uns bei der Bewertung von solchen Unternehmen tendenziell auf die von uns errechnete Potential-Analyse, sowie die Einschätzung der Nachfrage nach solchen Aktien am Kapitalmarkt. Letztendlich entscheidet der Markt über den Aktienkurs eines Unternehmens. Entsteht durch umfangreiche Empfehlungen einer Aktie, eine exzessive Nachfrage nach dieser, ist es möglich, dass der Aktienkurs bei einem hohen Handelsvolumen überdurchschnittlich steigt. Dies führt zwar zu extremen Gewinnmöglichkeit, erhöht jedoch entsprechend das Risiko einer Blasenbildung mit entsprechendem Kursrückgang. Durch die gesteigerte Volatilität der Aktie in solchen Situationen ergeben sich überdurchschnittliche Gewinn- und Verlustmöglichkeiten, sowohl in beide Handelsrichtungen als auch bei wiederkehrenden Gegenbewegungen. Auch solche Marktentwicklungen sind ein wichtiger Teil unserer Handelsempfehlungen und Bewertungsansätze.Diese Publikation befasst sich ausschließlich mit überdurchschnittlich volatilen Werten mit hohem Gewinn- und auch Verlustpotential.Die Zuverlässigkeit von Informationsquellen wird von uns vor deren Verwendung ausführlich geprüft und von uns entsprechend ihrer Glaubwürdigkeit und Bedeutung subjektiv bewertet. Dabei entscheiden wir nach eigenen Maßstäben, welche Quellen wir für relevant, zu konservativ oder zu optimistisch halten. Letztendlich legen wir unsere Empfehlungen aufgrund unserer persönlichen Einschätzungen fest. Bei der Informationsbeschaffung greifen wir auf zahlreiche öffentlich zugängliche Quellen zurück wie z.B. Pressemitteilungen, Ad-Hoc-Mitteilungen, Unternehmensmeldungen, Firmenpräsentationen, Publikationen und Artikeln zum besprochenen Unternehmen, gängige Finanzmedien im In- und Ausland sowie auf Unternehmens- oder Branchen-Analysen Dritter.In unseren Publikationen werden ausschließlich öffentlich verfügbare Informationen und Quellen, sowie vom Unternehmen selbst verbreitete Informationen verwendet.Wir weisen hiermit darauf hin, dass Gesellschafter, Redakteure, Mitarbeiter sowie Personen bzw. Unternehmen die an der Erstellung dieser Veröffentlichung beteiligt sind, sowie Auftraggeber (Dritte) der Publikation von MSM GmbH & Co. KG ( aktien-insider.de ) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung direkt oder indirekt Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen der jeweiligen Publikation besprochen werden, halten. und daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung, d.h. auch einer erhöhten Handelsliquidität interessiert sind, da die Absicht besteht, in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung diese Wertpapiere zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs bei diesen Personen führen. Durch die Besprechung des Unternehmens können jedenfalls der Aktienkurs des Unternehmens erheblich beeinflusst werden. Insbesondere wird auch durch Wertpapiertransaktionen der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt deren Aktien keine breite Marktkapitalisierung haben und bei denen nur ein enger Markt besteht. Hier können auch nur geringe Auftragsvolumen erhebliche Auswirkungen auf die Kurse haben. Sie sind aber auch daran interessiert, dass der Kurs des besprochenen Unternehmens sinkt, wenn sie deren Aktien günstiger erwerben wollen.MSM GmbH & Co. KG ( aktien-insider.de ) und seine Mitarbeiter werden zudem für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und Veröffentlichung dieser Publikation sowie für andere Dienstleitungen entgeltlich entlohnt.Diese Vergütung kann durch das Unternehmen über das die MSM GmbH & Co. KG ( aktien-insider.de ) Informationen veröffentlicht, durch mit diesen Unternehmen verbundene Dritte oder sonstige Dritte, die ein Interesse in Bezug auf die im Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmen verfolgen, erfolgen.. Dieser wird zunächst dadurch begründet, dass die der MSM GmbH & Co. KG ( aktien-insider.de ) im Interesse ihres Auftraggebers ihre Ausführungen vornehmen könnte. Die MSM GmbH & Co. KG ( aktien-insider.de ) und/oder mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft bzw. mit deren Aktionären eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.Aufgrund der geringen Unternehmensgröße des Herausgebers, ist eine interne Kontrolle der Compliance Prozesse der an dieser Publikation mitwirkenden Mitarbeiter und sonstigen Beteiligten überschaubar.Der Ersteller dieser Finanzanalyse unterliegt der Aufsicht durch folgende Behörde:Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)Graurheindorfer Str. 108, D-53117 BonnMarie-Curie-Str. 24-28, D-60439 Frankfurt (Deutschland)Internet: www.bafin.de Die MSM GmbH & Co. KG hat ihre Tätigkeit gemäß § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt