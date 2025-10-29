Umfangreicher Umbau der MSC Magnifica in Malta hat begonnen

Die Modernisierung der MSC Magnifica hat mit dem Einlaufen des Schiffes in das Trockendock der Palumbo Shipyard in Malta offiziell begonnen

Das Schiff ist eines von zwei Schiffen der Musica-Klasse, die in der maltesischen Werft umfangreich modernisiert und mit dem MSC Yacht Club sowie weiteren Einrichtungen neu ausgestattet werden

Das zweite Schiff, die MSC Poesia, soll im Februar ins Trockendock gehen, um auch den MSC Yacht Club auf der neuen Alaska-Route ab Mai 2026 anbieten zu können

Die Modernisierungsarbeiten an dervon MSC Cruises haben begonnen. Sie sind Teil eines umfassenden Maßnahmenpakets von MSC Cruises, das Gästeerlebnis über die gesamte Flotte hinweg weiter zu optimieren. Es handelt sich um das größte Umbauprojekt der letzten zehn Jahre, vollständig konzipiert und geleitet von der technischen Abteilung von MSC Cruises.Dieist seit 2010 im Dienst und ist das erste von zwei Schiffen der Musica-Klasse, das in das Trockendock der Palumbo Shipyard in Malta geht, um ein solches Upgrade zu erhalten.Das Schiff wird künftig über den exklusiven MSC Yacht Club mit 63 neuen Suiten, zwei neue Spezialitätenrestaurants – Butcher’s Cut und Kaito Sushi Bar – sowie ein umgebautes MSC Aurea Spa und ein modernisiertes Technogym® Fitness Center verfügen. Dazu kommen ein Gentlemen’s Barber und verschiedene Trainingsflächen sowie ein Außenbereich des Aurea Spa.Die Arbeiten sollen bis Dezember 2025 abgeschlossen sein. Das vollständige MSC Yacht Club-Erlebnis wird ab Sommer 2026 verfügbar sein, wenn dieauf ihren Routen durch Nordeuropa ab/bis Warnemünde unterwegs sein wird.dazu: „Diese Modernisierungen verdeutlichen unsere Philosophie, unseren Gästen stets das bestmögliche Erlebnis und die modernsten Bordangebote zu bieten. Mit der Einführung des MSC Yacht Club sowie neuen Restaurants und Fitness- und Wellnessbereichen auf diesen beiden Schiffen schaffen wir mehr Exklusivität und Auswahl als je zuvor. Der MSC Yacht Club ist bekannt für erstklassigen Service, elegante Räumlichkeiten und exklusive Annehmlichkeiten und zählt zu unseren beliebtesten Angeboten. Wir sind stolz darauf, dieses Erlebnis nun auch auf derund deranbieten zu können – pünktlich zu unserer ersten Alaska-Saison und der MSC World Cruise 2027.“Das Schwesterschiffwird im Februar 2026 ebenfalls ins Trockendock der Palumbo Malta Shipyard gehen, um ein Upgrade zu erhalten. Dazu gehören ein MSC Yacht Club mit 69 Suiten, eine All-Stars Sports Bar sowie dieselben neuen Spezialitätenrestaurants, Fitness- und Spa-Erweiterungen wie auf der. Sie kehrt rechtzeitig zu ihrer Alaska-Premiere im Mai 2026 in die Flotte zurück.Die Palumbo Malta Shipyard ist der strategische Partner für die Wartung und hochwertige Modernisierung der Schiffe der MSC Cruises-Flotte in Europa.Diewird ab dem 16. Mai 2026 von Warnemünde aus zu Nordeuropa-Kreuzfahrten aufbrechen und dabei Ziele in Dänemark, im Baltikum und Skandinavien anlaufen. Später im Jahr folgen 3- bis 8-Nächte-Kreuzfahrten im Mittelmeer mit Häfen wie Barcelona, Civitavecchia (Rom) und Marseille. Anschließend geht sie auf die MSC World Cruise 2027. Bei dieser 121-tägigen Weltreise mit 45 Destinationen in 25 Ländern feiert der MSC Yacht Club sein Debüt bei einer World Cruise.Diebietet von Mai bis September 2026 7-Nächte-Kreuzfahrten ab Seattle nach Alaska an, bevor sie im Winter 2026/2027 Rundreisen ab Miami in der Karibik mit Stopps unter anderem in Jamaika, Kolumbien, Costa Rica, Aruba, Curaçao und Belize unternimmt.Suiten im MSC Yacht Club auf derund dersind ab sofort buchbar.Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MSC Cruises.