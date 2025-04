Sommer 2025: MSC Cruises stellt Entertainment-Highlights für Familien vor

MSC Cruises erweitert in diesem Sommer sein prämiertes Unterhaltungsangebot für Kinder und Familien um neue Aktivitäten

In diesem Sommer definiert MSC Cruises den Familienspaß auf See mit einem erweiterten Entertainment-Angebot neu. Von energiegeladenen Spielshows und interaktiven Erlebnissen bis hin zu Paraden und Partys bietet das aktualisierte Angebot für die jüngsten Kreuzfahrtgäste ein abwechslungsreiches Programm. Aber auch Teenager und ihre Eltern kommen voll auf ihre Kosten. Die neuen Aktivitäten stehen den Familien ab Juni an Bord zur Verfügung., dazu: „Als Familienunternehmen wissen wir bei MSC Cruises genau, was nötig ist, um die ganze Familie im Urlaub glücklich zu machen: Unser mehrfach ausgezeichnetes Kinder- und Familienprogramm ‚Doremiland‘, maßgeschneiderte Angebote und eigene Bereiche, originelle Spielshows, Kinos und ein Wasserpark lassen keine Wünsche offen. In diesem Sommer gehen wir noch einen Schritt weiter und kombinieren Technologie mit spannenden Aktivitäten, um unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Unsere Gäste können sich auf interaktivere Spielshows, mehr Sport, mehr Partys und ein neues Teenager-Programm freuen. Ganz gleich, wohin unsere Gäste reisen – auf unseren Schiffen erwartet sie grenzenloser Spaß.": Nach der erfolgreichen Einführung auf dem neuesten Flaggschiff der Reederei, der, wird MSC Cruises die LEGOFamily Game Show ab Juni 2025 auf der gesamten Flotte einführen. Dabei können Eltern und Kinder gemeinsam mit LEGOSteinen gegeneinander antreten. Das offizielle LEGOExperience-Maskottchen, „LEGOSailor Walkabout“, fungiert bei diesem unterhaltsamen Wettbewerb an Bord als Schiedsrichter.: Mit sieben offiziellen LEGO-Maskottchen zieht die Parade durch die öffentlichen Bereiche der Schiffe und lädt die Passagiere zum Mitfeiern ein. Gäste können die Parade auf folgenden Schiffen erleben:und: Für Familien, die Musik und Tanz lieben, startet MSC Cruises ab Juni 2025 auf der gesamten Flotte die neue „DOREMIX Family Disco“. Das beliebte Maskottchen Doremi ist bei dieser familienfreundlichen Tanzparty sowohl DJ als auch Juror für Tanz-Wettbewerbe aller Altersklassen. Der exklusive MSC Cruises Soundtrack zur Party ist zudem auf allen digitalen Musikstreaming-Plattformen verfügbar.Darüber hinaus feiern zwei originelle Spielshows von MSC Cruises, BOXES und MSC BOOM, ihr Debüt. Bei BOXES müssen die Teilnehmer unerwartete Herausforderungen meistern, die erst beim Öffnen einer von den Teilnehmenden ausgewählten Box enthüllt werden. Bei MSC BOOM kämpfen die Teilnehmer mittels Technologie um spannende Preise.: Aufgrund der großen Nachfrage der Gäste erweitert MSC Cruises sein Angebot an Guinness World Records-Aktivitäten für Familien und bietet die Show diesen Sommer auf 16 Schiffen an. Bei diesen Shows können die Gäste offizielle Rekorde aufstellen. Darüber hinaus werden bei wöchentlichen Turnieren Gamer herausgefordert, ihre Fähigkeiten in adrenalingeladenen virtuellen Rennen, darunter das PS5 F1® Sim Racing Tournament, unter Beweis zu stellen.: Ab Juni 2025 erwarten Jugendliche bis 17 Jahre auf allen Schiffen neue Erlebnisse, darunter mehr Sportangebote, eine exklusive Teens-Club-Edition der Silent Disco, Golden Party und Quiz O'clock.: Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage führt MSC Cruises die Golden Party ein, eine neue exklusive Veranstaltung für Eltern, bei der sie sich entspannen und amüsieren können. Die neue Veranstaltung ergänzt das Angebot an beliebten Themen-Partys, darunter die White Party, die Glow Party und die Sunshine Party, die zu den Höhepunkten jeder Kreuzfahrt zählen. Trivia-Fans können ihr Wissen bei 75 originellen Quizzen testen, einer interaktiven Veranstaltung mit Erfrischungen und geselligem Beisammensein in entspannter Atmosphäre. Die Quizze werden auf allen Schiffen tagsüber während des regulären Quiz O'Clock angeboten.Auf allen MSC Kreuzfahrtschiffen stehen den Gästen fünf kostenlose Kinderclubs für verschiedene Altersgruppen von sechs Monaten bis 17 Jahren zur Verfügung:Kinder erhalten im Rahmen des Kinderprogramms ein kostenloses Mittag- und Abendessen, sodass Eltern das Schiff erkunden oder sich in der Sonne entspannen können.Für weitere Informationen besuchen Sie die Website von MSC Cruises