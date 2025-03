Set-Jetting durch die Karibik: Mit MSC Cruises die Drehorte bekannter Hollywood-Blockbuster entdecken

Lucia: Für den Film „Fluch der Karibik – Der Fluch der schwarzen Perle“ wurden einige Szenen in der Umgebung der Pitons auf St. Lucia gedreht. Diese dramatischen Vulkangipfel sind ein ikonisches Wahrzeichen der Insel und boten eine perfekte Kulisse für die Abenteuergeschichte.

Auf Barbados wurde die berühmte Bottom Bay als Drehort für einige Szenen genutzt, die das tropische Paradies und die Piratenwelt in den „Fluch der Karibik“-Filmen widerspiegeln.

Insbesondere Jamaika hat es den Produzenten dieser berühmten Spionagereihe angetan. Gleich der erste James Bond Film „Dr. No“ von 1962 spielte in der Nähe von Ocho Rios und den Dunn’s River Falls . In „Live and let Die“ wurde in Port Antonio in Jamaika gedreht. Port Antonio ist bekannt für seine tropische Schönheit und malerischen Strände. Die Filmcrew nutzte diese Kulisse, um die exotische Atmosphäre mit Bond's Abenteuer zu verweben. Bei Frenchman's Cove, einem abgelegenen Strand, wurden diverse Szenen gedreht – berühmt ist die Szene, in der Ursula Andress in der Rolle der Honey Ryder aus dem Meer auftaucht.

„Fast & Furious 2“ – der zweite Teil der Reihe spielt in Miami, Florida , und enthält viele Szenen, die sich an die tropische Atmosphäre der Karibik anlehnen, da Miami als Tor zur Karibik fungiert. Beispielsweise die wilden Straßenrennen in Miami, kombiniert mit der tropischen Architektur und dem Ambiente der Küstenstadt.

MSC World America – 7 Nächte ab/bis Miami nach Puerta Plata in der Dominikanischen Republik, San Juan auf Puerto Rico und Ocean Cay MSC Marine Reserve auf den Bahamas ab 649 Euro pro Person. Anlässlich der Taufe der MSC World America am 9. April gibt es für Buchungen vom 17. März bis 22. April ein besonders Extra: Die Gäste erhalten bei ihrer Kreuzfahrt eine Flasche Champagner sowie eine Auswahl an Macarons auf die Kabine.

Die Karibik – ein Traumziel für Entdecker, Sonnenanbeter und Filmproduzenten. Die unendliche Vielfalt der Karibik begeisterte schon die Macher unzähliger Hollywood-Blockbuster, die die traumhaften Landschaften als Filmkulisse nutzten.

MSC Cruises bietet 2025 eine Vielzahl von Kreuzfahrten zu diesen legendären Zielen an, darunter die MSC Seascape, die Falmouth und Jamaika anläuft, und die MSC Virtuosa, die unter anderem St. Lucia, Barbados, Martinique sowie Saint Vincent anläuft.