Nur noch 6 Monate bis zur Taufe in Le Havre: MSC Cruises präsentiert 6 Highlights der MSC World Asia

Die MSC World Asia wird am 28. November 2026 in Le Havre in Frankreich ihre Taufe feiern, bevor sie ab dem 4. Dezember 2026 ihren regulären Betrieb mit 7-Nächte-Kreuzfahrten aufnimmt

Das Schiff wird einige der beliebtesten Reiseziele im Mittelmeer anlaufen, darunter Barcelona, Marseille, Messina, Civitavecchia (für Rom), Neapel und Valletta auf Malta, und dabei neue Unterhaltungs-, Gastronomie- und Familienangebote bieten

Um den Countdown einzuläuten – es sind nur noch 6 Monate bis zum Start der Jungfernsaison –, stellt MSC Cruises 6 aufregende Erlebnisse an Bord der MSC World Asia vor, auf die sich die Gäste freuen können

MSC Cruises hat heute bekanntgegeben, dass die, das mit Spannung erwartete neue Flaggschiff der Reederei, am 28. November 2026 in Le Havre in Frankreich offiziell getauft wird. Damit startet der 6-monatige Countdown bis zur ersten offiziellen Abfahrt des Schiffes.Die Taufe des Schiffes findet in Anwesenheit wichtiger Persönlichkeiten aus der globalen Reisebranche, internationaler Medien, Partner und geladener Gäste im französischen Le Havre statt.Als neuestes Mitglied der „World Class“-Generation, die die Schönheit der Kontinente und Ozeane der Welt zelebriert und den globalen Charakter von MSC Cruises widerspiegelt, wird dieüber Designelemente verfügen, die von Asiens reicher Kunst, Kulturen und Natur inspiriert sind. Beliebte Klassiker werden mit innovativen Konzepten kombiniert, um Unterhaltung, Gastronomie und Entspannung an Bord auf ein neues Niveau zu heben.„Unsere ‚World Class‘-Schiffe sind bei unseren Gästen sehr beliebt, und die, das dritte von insgesamt acht geplanten Schiffen dieser Klasse, markiert den nächsten Schritt unseres Wachstums. Wir sind stolz darauf, weiterhin Schiffe in die Flotte aufzunehmen, die unsere Vision, unsere Innovationskraft, unser Designverständnis und unseren Fokus auf das Gästeerlebnis widerspiegeln – wobei jedes einzelne die Messlatte noch höher hängt. Ich bin auch stolz darauf, bekannt zu geben, dass Kapitän Paolo Benini das Steuer derübernehmen wird – in Anerkennung seiner herausragenden Führungsqualitäten auf der, unter anderem während ihres jüngsten Einsatzes in Dubai. Benini kam 2024 mit einer beeindruckenden Karriere zu MSC Cruises. Wir schätzen ihn für seine ruhige, menschliche Führung. Er ist die ideale Person, um dieses neue Flaggschiff zu führen.“Nach der offiziellen Taufe in Le Havre, bei der nach alter Seemannstradition eine Champagnerflasche am Schiffsbug zerschellt, wird dieam 4. Dezember ihre erste Mittelmeersaison ab Barcelona beginnen und 7-Nächte-Routen zu beliebten Reisezielen wie Marseille, Messina, Civitavecchia (für Rom), Neapel und Valletta auf Malta unternehmen. Die Einschiffung ist dabei in jedem Hafen auf der Route möglich.Neben den beliebten Destinationen erwarten die Gäste ebenso unvergessliche Erlebnisse an Bord. Pünktlich zum Countdown mit nur noch 6 Monaten vor der ersten Kreuzfahrt stellt MSC Cruises 6 beeindruckende Attraktionen vor, die Gäste jeden Alters in Staunen versetzen werden:Zum ersten Mal in Europa können Gäste an Bord derdenerleben. Die aufregende Überwasser-Schaukel schwingt die Fahrgäste 50 Meter über das offene Meer und bietet somit eine atemberaubende Aussicht kombiniert mit einzigartigem Nervenkitzel.Mit einer Länge von 81,3 Metern wirddie längste Trockenrutsche auf See sein und sich über 11 Decks hinabwinden. Inspiriert von den ikonischen Bäumen der „Gardens by the Bay“ in Singapur verbindet dieses markante architektonische Element Adrenalin mit Design und unterstreicht das asiatische Konzept des Schiffes.Geschwindigkeitsjunkies können auf den-Wasserrutschen nebeneinander um die Wette rutschen oder sich auf der-Rutsche beim freien Fall auf Nervenkitzel freuen. Konzipiert für einen Wettbewerb unter Freunden bringen die Rutschen noch mehr Energie in den Family Aventura-Bereich.Im Adventure Trail Hochseilgarten können die Gäste ihr Gleichgewicht und ihren Mut auf einem Parcours über zwei Ebenen mit Sky Rails, die einer Seilrutsche ähneln, testen. Auf einer Fläche von 577 Quadratmetern verbindet dieser Bereich adrenalingeladenen Spaß mit einer spektakulären Aussicht auf das Meer.Perfekt für Formula-1®-Fans und Rennsportbegeisterte gleichermaßen: Derin derbietet ein immersives Rennsimulationserlebnis. Im zweisitzigen Simulator steuern die Fahrer einen virtuellen Hochgeschwindigkeits-Formula-1®-Wagen. Diese Attraktion spiegelt die fortlaufende globale Partnerschaft von MSC Cruises mit der Formula 1® wider.Die MSC Luna Park Arena wird einer der innovativsten und interaktivsten Entertainment-Locations von MSC Cruises sein. Mithilfe immersiver digitaler Technologie verwandelt sich der Boden in eine interaktive Arena, in der Gäste bei dynamischen Spielen gegeneinander antreten. Hier werden auf zwei Decks zudem originelle Spielshows wieundsowie energiegeladene Themenpartys und Unterhaltung stattfinden.Diewird zudem über mehr als 40 Bars, Lounges und Restaurants, umfassende Familienangebote, sieben Pools und 13 Whirlpools, sorgfältig ausgewählte Kunstwerke, die von der Natur und Tradition Asiens inspiriert sind, sowie die bislang flottenweit größte Auswahl an Suitenkategorien im MSC Yacht Club verfügen.