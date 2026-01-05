Neue globale Markenkampagne von MSC Cruises lädt ein, die Magie ungeplanter Momente zu entdecken

- Im Mittelpunkt der neuen globalen Markenkampagne von MSC Cruises „The Best Holiday Ever“, steht die besondere Faszination eines Urlaubs an Bord und feiert zugleich die Magie, die in ungeplanten Momenten steckt
- MSC Cruises bietet unvergessliche Urlaubserlebnisse auf 23 modernen Schiffen, die 2026 mehr als 250 Destinationen weltweit anlaufen
- An Bord genießen Gäste internationale Dining-Konzepte auf höchstem Niveau, spektakuläre Unterhaltungsangebote und vielfältige Aktivitäten für alle Altersgruppen
Mit ihrer neuen globalen Kampagne rückt die Reederei das in den Fokus, was sie einzigartig macht: authentische kulinarische Erlebnisse, spektakuläre internationale Unterhaltungsangebote für alle Altersgruppen sowie eine große Auswahl an Reisezielen und Einschiffungshäfen. Kern ist die Botschaft, dass die wahre Magie oft in den ungeplanten Momenten liegt. Denn oft sind es genau diese Momente, die in Erinnerung bleiben.
Die neue Kampagne wurde in Zusammenarbeit mit McCANN, dem weltweit führenden Netzwerk von Werbeagenturen, das hinter einigen der kreativsten und kommerziell erfolgreichsten Kampagnen weltweit steht, entwickelt. Sie präsentiert eine Neuinterpretation des legendären Jackson-5-Songs „ABC“. Diese neue Version enthält neue Texte, die die Vielfalt der Erlebnisse und Services an Bord von MSC Cruises hervorheben. Die energiegeladene, fröhliche und sofort erkennbare Musik unterstreicht den Geist der Entdeckung, Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Reederei und interpretiert einen weltweit beliebten Hit auf eine Weise neu, die sich nahtlos in die Kampagne einfügt.
Die aktuelle Kampagne von MSC Cruises ist hier zu sehen: https://youtu.be/tQyWp_7SXYI
Pizza ohne Ende, geplant. Endlose Freundschaften, ungeplant.
Von eleganten Hauptrestaurants über hochwertige internationale Dining-Konzepte und Spezialitätenrestaurants bis hin zu entspannten Buffet-Erlebnissen: MSC Cruises bietet für jeden Geschmack authentische und vielfältige Genussmomente. Gäste sind eingeladen, die Welt kulinarisch zu entdecken – von frisch zubereiteter, hausgemachter Pizza bis hin zu raffinierten Geschmackserlebnissen in den Spezialitätenrestaurants wie Kaito Teppanyaki oder Hola! Tacos & Cantina. Dazu kommen meisterhaft gemixte Cocktails, frisch gerösteter Kaffee und sogar eine eigene Mikrobrauerei auf See, die exklusive Signature-Biere aus entsalztem Meerwasser braut. Für jeden Moment an Bord gibt es den passenden Drink und den perfekten Ort zum Anstoßen. Und doch ist das Schönste am Genießen mit MSC Cruises nicht nur die Vielfalt auf dem Teller oder im Glas – sondern die unerwarteten Begegnungen am Tisch: neue Freundschaften, die oft weit über den Urlaub hinaus bestehen.
Live-Musik, geplant. Musik leben, ungeplant.
An Bord erwartet die Gäste ein spektakuläres internationales Unterhaltungsprogramm mit Shows und Aktivitäten für jeden Geschmack. Das sorgfältig kuratierte Entertainment-Angebot geht weit über die abendlichen Bühnenshows hinaus und umfasst Live-Musik, Performances, interaktive Aktivitäten, Gameshows, Pop-up-Events und vieles mehr. Gäste entscheiden selbst, ob sie ihren Tag prall füllen oder entspannt genießen möchten.
Aquapark mit den Kindern, geplant. Selbst wieder Kind sein, ungeplant.
Als familiengeführtes Unternehmen weiß MSC Cruises genau, was es braucht, um alle Generationen glücklich zu machen. Maßgeschneiderte Unterhaltung und Aktivitäten für jedes Alter sorgen für einen gelungenen Familienurlaub. Der mehrfach ausgezeichnete Doremiland Kids Club, der Aquapark, das Kino sowie ein abwechslungsreiches Tages- und Abendprogramm bieten unzählige Möglichkeiten für Spaß und gemeinsames Spiel. Eltern rechnen damit, dass ihre Kinder an Bord die Zeit ihres Lebens haben. Was sie oft nicht erwarten: wie schnell auch ihr eigenes inneres Kind wieder zum Vorschein kommt – zwischen Spielen, Action und dem Gefühl, einfach mal wieder loszulassen.
MSC Yacht Club: Besonderer Komfort, geplant. Sich ganz besonders fühlen, ungeplant.
Mit dem Schiff-im-Schiff-Konzept des MSC Yacht Clubs bietet MSC Cruises ein Höchstmaß an Komfort, Privatsphäre und persönlichem Service. Hier dürfen sich Gäste bewusst etwas mehr gönnen und ihren vielleicht entspanntesten und schönsten Urlaub überhaupt erleben. Der MSC Yacht Club verfügt über exklusive private Bereiche wie eigene Lounge, Restaurant, Sonnendeck und Pool, die ausschließlich per Schlüsselkarte zugänglich sind. Luxuriöse Suiten, priorisierte Ein- und Ausschiffung, ein 24-Stunden-Butler- und Concierge-Service, ein All-Inclusive Premium-Getränkepaket und WLAN an Bord inklusive machen den Aufenthalt zu etwas ganz Besonderem.
Design: Swarovski-Funkeln, geplant. Funkelnde Blicke, ungeplant.
Die moderne Flotte von MSC Cruises steht für unverwechselbaren europäischen Stil mit eleganten Räumlichkeiten und hochwertigen Materialien wie echtem Marmor, Kristall und Glas. Ikonische Designelemente wie die funkelnde Swarovski-Treppe oder die beeindruckende „Bridge of Sighs“ stehen im Mittelpunkt und schaffen atemberaubende Momente, die Gäste staunen lassen.
Wellness: Zeit für mich, geplant. Zeit für uns, ungeplant.
Unerwartete Ruheoasen finden sich an Bord dank des umfangreichen Wellness-Angebots. Im MSC Aurea Spa erleben Gäste eine echte Auszeit für Körper und Geist mit einer breiten Auswahl an Massagen und Beauty-Treatments. Im Thermalbereich erleben Gäste ein ganzheitliches Wohlfühlerlebnis. Ergänzt durch moderne Fitnessbereiche und vielfältige Sportkurse verlassen viele Gäste das Schiff nicht nur erholt, sondern rundum verwöhnt.
250 Reiseziele, geplant. Eine Million Gründe wiederzukommen, ungeplant.
MSC Cruises bietet Kreuzfahrten auf fünf Kontinenten. Diese außergewöhnliche Vielfalt an Destinationen und Einschiffungshäfen eröffnet zahllose einzigartige Abenteuer. Die Landausflüge der Reederei beinhalten alle Details, sodass Gäste vollständig in die Kulturen und Landschaften ihrer Reise eintauchen können. Von den spektakulären Landschaften Alaskas bis zu den verborgenen Schätzen des Mittelmeers – die Angebote von MSC Cruises wecken Fernweh und die Lust, schon bei der Ausschiffung die nächste Reise zu planen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MSC Cruises.