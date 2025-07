MSC Cruises wird offizieller Hauptpartner von Tudor Pro Cycling

MSC Cruises hat eine Partnerschaft mit Tudor Pro Cycling geschlossen und wird bis zum Ende der Saison 2027 offizieller Hauptpartner des Teams sein. Dazu zählt auch das Debüt der Mannschaft bei der Tour de France 2025, die am 5. Juli beginnt.



Die Partnerschaft wurde heute vor der offiziellen Teampräsentation der Tour de France in Lille, Frankreich, vorgestellt. Dort werden erstmals die Teamtrikots präsentiert, bevor die Tour mit der Grand Départ am 5. Juli in Lille startet.



Das Branding von MSC Cruises wird sowohl auf den Trikots des Tudor Pro Cycling Teams zu sehen sein als auch auf den Fahrzeugen des Teams wie den Begleitfahrzeugen und Teambussen. Die Zuschauer können das MSC Cruises Branding zum ersten Mal zum Start der Tour de France 2025 an diesem Samstag sehen.



Pierfrancesco Vago, Executive Chairman MSC Cruises, dazu: „Wir sind stolz darauf, am Anfang dieses aufregenden neuen Kapitels unsere Zusammenarbeit als offizieller Hauptpartner von Tudor Pro Cycling Team zu starten, wenn das Team erstmals am größten Radsportevent der Welt teilnimmt. Wir freuen uns darauf, das Team bei Rennen auf der ganzen Welt zu unterstützen und einem neuen globalen Publikum vorzustellen. Teamsportarten wie diese spiegeln unseren Einsatz für außergewöhnliche Erlebnisse wider, die von Teamarbeit, Exzellenz und Leidenschaft geprägt sind.“



Die Partnerschaft markiert den Einstieg von MSC Cruises in den professionellen Radsport und ergänzt das bestehende Sportsponsoring des Kreuzfahrtunternehmens, das bereits Kooperationen in der Formula 1 sowie mit führenden Fußballclubs umfasst.



Raphael Meyer, CEO Tudor Pro Cycling, ergänzt: „Wir fühlen uns geehrt und freuen uns sehr, MSC Cruises als neuen Partner von Tudor Pro Cycling willkommen zu heißen. Die Unterstützung kommt in einem historischen Moment für unser Team, denn wir bereiten uns auf unsere erste Teilnahme an der Tour de France vor. Damit starten wir ein neues Kapitel auf unserem Weg und wir sind begeistert, MSC Cruises an unserer Seite zu haben. Gemeinsam teilen wir den Anspruch auf Exzellenz, Innovationskraft und den Willen, Grenzen zu überschreiten – Werte, die uns auf und abseits der Straße vorantreiben werden.“



Die Partnerschaft zwischen MSC Cruises mit Hauptsitz in Genf und dem Tudor Pro Cycling Team als Schweizer Team spiegelt nicht nur das gemeinsame Heimatland sondern auch denselben Fokus auf hohe operative Standards wider. Beide Organisationen legen großen Wert auf sorgfältige Planung, technisches Know-how und zuverlässige Ausführung, sei es bei der Umsetzung von Kreuzfahrten oder bei der Unterstützung von Spitzensportlern auf der Straße.



