MSC Cruises wird Titelsponsor von drei FORMULA 1® Grand-Prix-Rennen 2025 im Rahmen der globalen Partnerschaft

MSC Cruises wird in diesem Jahr Titelsponsor von drei Grands Prix der Formula-1®-Weltmeisterschaft und baut damit die Partnerschaft mit der prestigeträchtigen Motorsportmarke weiter aus.



Die drei Rennen sind der FORMULA 1 MSC CRUISES AUSTRIAN GRAND PRIX 2025 im Juni, der FORMULA 1 MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2025 im Oktober und der FORMULA 1 MSC CRUISES GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2025 im November.



Es ist das erste Mal, dass der Markenname in den Titel dieser drei legendären Formula-1®-Grand-Prix-Rennen aufgenommen wird. Dies geschieht zusätzlich zum Strecken-Branding, das Teil der globalen Partnerschaft von MSC Cruises ist, die bereits seit 2022 besteht.



Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Weltklasse-Marken spiegelt sowohl das weltweit stetige Wachstum der Formula 1 wie auch die anhaltende Beliebtheit von Kreuzfahrten als Urlaubsoption wider.



Explora Journeys, die Luxus-Reisemarke der MSC Group, wird beim FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2025 im Mai vertreten sein. Die EXPLORA II, das neueste Schiff der Flotte, legt im Herzen des berühmten Hafens Port Hercule von Monaco an und wird während der gesamten Rennwoche für begeisterte Rennfans optimal positioniert sein. Auf dem Schiff werden auch eine Reihe spektakulärer Veranstaltungen stattfinden Außerdem wird die Explora II den Gästen während des gesamten Wochenendes ein luxuriöses Zuhause sein.



FORMULA 1 MSC CRUISES AUSTRIAN GRAND PRIX 2025

Das 11. Rennen der Saison, der FORMULA 1 MSC CRUISES AUSTRIAN GRAND PRIX 2025, findet vom 27. bis 29. Juni 2025 auf der begehrten Rennstrecke Red Bull Ring im österreichischen Spielberg statt. Es wird auf 71 spannenden Runden eines der aufregendsten Rennen der Saison.



FORMULA 1 MSC CRUISES GRAND PRIX DER VEREINIGTEN STAATEN 2025

Seit der Austragung des ersten Grand Prix der USA im Jahr 2012 ist die Rennstrecke Circuit of the Americas (COTA) in Austin, Texas, ein begehrter Ort unter Sportfans. Der FORMULA 1 MSC CRUISES GRAND PRIX DER VEREINIGTEN STAATEN 2025 findet vom 17. bis 19. Oktober 2025 statt und wird ein actionreiches Spektakel.



FORMULA 1 MSC CRUISES GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2025

Der Große Preis von São Paulo ist eines der beliebtesten Events im Formula-1®-Kalender – und sorgt zum Ende der Saison für Spannung. Das Rennen findet vom 7. bis 9. November 2025 auf der brasilianischen Rennstrecke Autódromo José Carlos Pace, auch bekannt als Interlagos, statt.



Über die Formula 1



Die Formula 1® wurde 1950 ins Leben gerufen und ist der renommierteste Motorsportwettbewerb der Welt und die weltweit beliebteste jährliche Sportserie. Formula One World Championship Limited ist Teil der Formula 1® und hält die exklusiven kommerziellen Rechte an der FIA Formula One World Championship™. Formula 1® ist eine Tochtergesellschaft der Liberty Media Corporation (NASDAQ: LSXMA, LSXMB, LSXMK, BATRA, BATRK, FWONA, FWONK), die dem Formula One Group Tracking Stock angehört. Das F1-Logo, das F1 FORMULA 1-Logo, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA 1 WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB und verwandte Marken sind Marken der Formula One Licensing BV, einem Unternehmen der Formula 1. Alle Rechte vorbehalten.

