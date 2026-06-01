MSC Cruises und der PORT OF KIEL feiern 20 Jahre erfolgreiche Partnerschaft

13 Schiffe von MSC Cruises liefen in 20 Jahren den Kieler Hafen an und starteten von dort zu wunderschönen Kreuzfahrten nach Nordeuropa

Über 2,8 Millionen Gäste und über 550 Anläufe werden es zum Ende der Sommersaison 2026 sein

Die Kreuzfahrtreederei MSC Cruises und der PORT OF KIEL blicken in diesem Jahr auf ihre 20‑jährige erfolgreiche Zusammenarbeit zurück: Seit 2006 haben 13 Schiffe der Reederei den Hafen angelaufen, insgesamt über 2,8 Millionen Gäste befördert und mehr als 550 Anläufe verzeichnet. Die langjährige Kooperation gilt als Beispiel für verlässliche Partnerschaft und kontinuierliche gemeinsame Entwicklung.Den Startschuss für Kreuzfahrten von MSC Cruises ab Kiel setzte die „Rhapsody“ mit einem Anlauf am 4. September 2005. Die erste reguläre Kreuzfahrtsaison startete ammit der, die für 14 Anläufe im Kieler Hafen zu Gast war. Seitdem folgten die Schiffe, die seit ihrer Taufe in Kopenhagen im Jahr 2023 die Sommersaison ab Kiel verbringt und wunderschöne Kreuzfahrten in die Fjorde Norwegens anbietet.Die über 550 Anläufe der MSC Cruises Schiffe tragen bis heute ihren Teil dazu bei, dass Kiel einer der größten Kreuzfahrthäfen in Deutschland geworden ist.Ein bedeutender Meilenstein der Zusammenarbeit war auch die gemeinsame Planung und Realisierung des Kreuzfahrtterminals am Ostuferhafen, das heute als zentrale Infrastruktur für die Abfertigung der Schiffe dient. Das Terminal gilt als Symbol der engen Abstimmung und der gemeinsamen strategischen Ausrichtung beider Partner.Im Rahmen des Jubiläums würdigteden Hafenchef Dr. Dirk Claus, der auch seit 20 Jahren an Bord ist. Unter seiner Leitung hat sich der Hafen zu einem leistungsstarken und modernen Standort entwickelt, der für seine Professionalität und Zuverlässigkeit bekannt ist.„Unsere Zusammenarbeit mit dem PORT OF KIEL ist seit zwei Jahrzehnten geprägt von Vertrauen, Verlässlichkeit und einer gemeinsamen Vision,“. „Die beeindruckenden Zahlen stehen für eine Partnerschaft, die weit über das Tagesgeschäft hinausgeht. Wir danken dem gesamten Team in Kiel für die stets konstruktive und professionelle Zusammenarbeit.“ergänzte: „Die Reise nach Genf war eine meiner ersten Dienstreisen für den Seehafen Kiel und ein herzliches Treffen. Ich bin dankbar, dass daraus heute eine 20-jährige Freundschaft und Partnerschaft mit MSC Cruises entstanden ist. Jetzt blicken wir mit Stolz nach vorne und freuen uns auf die vielen nächsten Jahre.“Dieist am 16. Mai 2026 in ihre vierte Sommersaison ab Kiel gestartet. Mit flexiblen Abfahrtsoptionen, bequemen Einschiffungsorten in Nordeuropa und durchdachten Reiserouten bietet die Sommersaison dereine erfrischende Alternative zu traditionellen Sommerreisen.Die sorgfältig zusammengestellten Reiserouten führen die Gäste in malerische nordische Städte und ins Herz einiger der bekanntesten Naturwunder Norwegens – darunter die zum UNESCO-Weltnaturerbe zählenden Fjorde rund um Hellesylt/Geiranger und das idyllische Dorf Flåm. Von farbenfrohen Küstenstädten bis hin zu charmanten, von Natur umgebenen Häfen verbindet jede Reise beeindruckende Landschaften mit reichhaltigem lokalem Charakter.Das mit LNG betriebene und mit Landstromanschluss ausgestattete moderne Kreuzfahrtschiff verfügt auch über einen, das exklusive „Schiff-im-Schiff“-Konzept von MSC Cruises. Er bietet einen luxuriösen Rückzugsort mit Suiten, 24-Stunden-Butlerservice, eigenem Gourmet-Restaurant, privater Lounge und einem separaten Sonnendeck, während Gäste gleichzeitig alle Annehmlichkeiten des großen Schiffes nutzen können.