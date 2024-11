MSC Cruises überarbeitet das Treueprogramm MSC Voyagers Club und führt mit „Blue Diamond“ eine neue Clubstufe ein

MSC Cruises GmbH

MSC Cruises mit Hauptsitz in Genf, Schweiz, ist die drittgrößte Kreuzfahrtgesellschaft der Welt. Das Unternehmen ist Marktführer in Europa, Südamerika, dem Nahen Osten und dem südlichen Afrika, mit wachsender Präsenz in Nordamerika und dem Fernen Osten.



Die Flotte von MSC Cruises umfasst aktuell 22 moderne Schiffe, drei weitere Schiffe werden in den Jahren 2025, 2026 und 2027 in Dienst gestellt.



Das Unternehmen ist weltweit in mehr als 100 Ländern tätig, bietet Kreuzfahrten auf fünf Kontinenten an, steuert mehr als 300 Destinationen an und heißt mehr als 180 verschiedene Nationalitäten an Bord willkommen.



MSC Cruises hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 einen Schiffsbetrieb mit Netto-Null-Emissionen zu erreichen.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von MSC Cruises.

