MSC Cruises stellt sechs Reisetrends für 2026 vor

Globale Sportgroßereignisse beeinflussen zunehmend die Wahl des Reiseziels, da Fans im neuen Jahr wichtige Matches mit Urlaubserlebnissen kombinieren

Kinder spielen eine immer wichtigere Rolle bei der Urlaubsplanung für Familienreisen

Im Trend liegen erholsame, ruhige Auszeiten: Reisende suchen nach Orten, die echte Ruhe, Entspannung und neue Energie versprechen

Kurze bewusste Auszeiten werden immer beliebter und bieten die Möglichkeit, in wenigen Tagen neue Kraft zu tanken

Mittelmeersonne ab Genua mit der MSC Magnifica

Nordsee-Reisen ab Southampton mit der MSC Virtuosa

Kids Clubs für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre

Sportplex – eine vielseitige Sporthalle auf ausgewählten Schiffen mit Basketball, Tennis, interaktiven Spielen, Autoscooter und Rollschuhbahn

MSC Formula Rennsimulator, immersive VR-Erlebnisse, interaktives XD-Kino

Aquaparks mit Wasserrutschen

Kooperation mit dem weltweit beliebten Spielzeughersteller LEGO®

Familienerlebnisse wie Spiele-Shows und Theateraufführungen

Südkaribik & Antillen: An Bord der MSC Virtuosa, MSC Opera oder MSC Seaview gibt es Naturwunder und lebendige Kulturen zu erleben. Gäste erwarten schöne Buchten, Traumstrände und kosmopolitisches Flair bei angenehmem Klima.

Priority Ein- und Ausschiffung

24-Stunden-Butler- und Concierge-Service

Zimmerservice rund um die Uhr

Personalisierung bis ins Detail: perfekt auf die eigenen Wünsche angepasste Kissen, individuell bestückte Minibar, ein besonderes Betthupferl jeden Abend auf dem Kopfkissen

Premium-Getränkepaket, unbegrenztes WLAN und Zugang zum MSC Aurea Spa

MSC Cruises stellt sechs Trends vor, worauf Reisende im kommenden Jahr bei der Buchung Wert legen und die das Angebot an Reiserouten im Jahr 2026 beeinflussen werden.2026 wird ein bedeutendes Jahr für internationale Sportereignisse, die Fans aus aller Welt anziehen. Millionen von Sportbegeisterten werden rund um den Globus reisen, um ihre Lieblingsmannschaften live im Turnier zu erleben. Viele werden diese Gelegenheit nutzen, um ihren Aufenthalt zu verlängern und mit einem klassischen Urlaub zu kombinieren.Viele dieser Events werden in unmittelbarer Nähe zu den Abfahrtshäfen von MSC Cruises stattfinden. So können Gäste ihre bestehenden Reisepläne mühelos um eine Kreuzfahrt ergänzen und mehrere Destinationen entdecken, ohne die Unterkunft wechseln oder ein Auto mieten zu müssen.Rund fünf Millionen Fans werden 2026 zu großen Fußballereignissen in verschiedenen US-Städten erwartet – darunter Miami und Seattle, beides Heimathäfen von MSC Cruises. Von dort aus können Reisende ihren Aufenthalt perfekt verlängern – beispielsweise mit einer 7-Nächte-Alaska-Kreuzfahrt ab/bis Seattle an Bord deroder mit einer 7-Nächte-Karibikreise ab/bis Miami an Bord der, dem neuesten Flaggschiff der Reederei.Darüber hinaus wird MSC Cruises 2026 erneut Titelsponsor von drei Rennen der Formula-1®-Weltmeisterschaft sein: dem FORMULA 1 MSC CRUISES GRAN PREMIO DE BARCELONA-CATALUNYA 2026 in Spanien, dem FORMULA 1 MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2026 in Texas, und dem FORMULA 1 MSC CRUISES GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2026 in Brasilien.Dank einer treuen globalen Fangemeinde werden zahlreiche Besucher in diese Städte reisen, um die adrenalingeladenen Rennen live zu erleben. Formula-1®-Fans können beispielsweise den Grand Prix in Austin besuchen, nachdem sie eine Karibikreise an Bord derab Galveston, Texas, unternommen haben. Ebenso bietet sich eine Reise an Bord dernach Barcelona an, um noch vor dem Grand Prix™ die Stadt zu erkunden.Der Trend des „Me-kends“ zeigt, dass Reisende Kurztrips zunehmend als Form der bewussten Auszeit und Wellness nutzen. Urlaub wird nicht mehr nur für besondere Anlässe oder längere Abwesenheiten aufgehoben – stattdessen suchen Menschen nach Wochenendtrips für gute Stimmung.MSC Cruises bietet 3- und 4-Nächte-Kurzreisen von leicht erreichbaren Häfen aus an. So können Gäste spontan eine kurze Auszeit genießen, ohne einen langen Urlaub planen zu müssen. Mögliche Routen sind beispielsweise:Ein weiterer Trend für 2026 ist der zunehmende Einfluss von Kindern auf die Familienurlaubsplanung. Mehr als 80 Prozent der Eltern geben an, dass ihre Kinder bei der Wahl und Planung des Urlaubs mitbestimmen. Ihre Ideen sind geprägt von Neugier, Kreativität und Inspiration aus digitalen Medien.MSC Cruises bietet preisgekröntes Familienprogramm an Bord, das Kinder durch spannende Aktivitäten begeistert, während sie ihre Kreativität ausleben, spielen, soziale Kontakte knüpfen und die Umgebung erkunden können. Einige der Highlights sind:Im digitalen Zeitalter suchen immer mehr Menschen nach ruhigen, entspannten Möglichkeiten, um dem Alltag zu entfliehen und schalten dabei bewusst ihre digitalen Geräte ab. 2026 möchten 43 Prozent aller Reisenden stärker die Natur erleben, jeder Vierte widmet sich ruhigeren Hobbys im Urlaub.MSC Cruises bietet 2026 erstmals eine Alaskaroute an: Diefährt wöchentlich von Seattle nach Ketchikan, zum Icy Straight Point, durch die Tracy Arm-Passage, nach Juneau (Alaska) und Victoria (Kanada). Gäste genießen die atemberaubenden Naturwunder, darunter malerische Fjorde, Buckelwale, Wanderungen auf den Mount Roberts und zu beeindruckenden Gletschern.Immer mehr Reisende erkennen die Vorteile von Reisen in der Nebensaison: mildere Temperaturen, weniger Andrang bei Sehenswürdigkeiten und günstigere Preise. 2026 können Gäste bei MSC Cruises begehrte Reiseziele außerhalb der Hochsaison entdecken:Die gefragtesten Luxusreisen 2026 sind all-inclusive und individuell auf die Gäste zugeschnitten. Anspruchsvolle Gäste suchen nach Urlaubsoptionen, die maximale Entspannung bieten – ohne Planungsstress und individuell auf ihre Wünsche zugeschnitten.Der MSC Yacht Club, das „Schiff-im-Schiff“-Konzept von MSC Cruises, bietet ein herausragendes All-inclusive-Paket mit erstklassigem Service:Der MSC Yacht Club wird jetzt erstmals auf einer World Cruise angeboten und ist für die MSC World Cruise 2027 buchbar.