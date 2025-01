MSC Cruises startet den Verkauf für die MSC World Asia, die ab Dezember 2026 im westlichen Mittelmeer unterwegs sein wird

Die MSC World Asia wird ab Dezember 2026 im westlichen Mittelmeer kreuzen. Abfahrten für die Winter- und die darauffolgende Sommersaison sind ab sofort buchbar.

Das Schiff wird über 40 Bars, Lounges und Restaurants, erstklassige Unterhaltung, zahlreiche Familienangebote und vieles mehr bieten

MSC Cruises hat den Buchungsstart für sein neuestes World Class-Schiff, die, bekanntgegeben. Gäste haben ab Dezember 2026 die Möglichkeit, die Kunst der Kreuzfahrt mit der MSC World Asia auf einer Mittelmeer-Reise zu erleben. Die MSC World Asia ist das dritte Schiff der innovativen World Class, deren Schiffe nach Kontinenten benannt wurden – ein Symbol für das globale Reiseangebot von MSC Cruises.Die MSC World Asia startet am 11. Dezember 2026 in die Wintersaison 2026/27 mit siebentägigen Kreuzfahrten zu den beliebtesten Zielen des westlichen Mittelmeers, darunter Barcelona (Spanien), Marseille (Frankreich), Genua, Civitavecchia für Rom, Messina (Italien) und Valletta (Malta). Gäste können in jedem Hafen bequem zusteigen.In der Sommersaison 2027 wird das Schiff ebenfalls 7-Nächte-Kreuzfahrten anbieten, mit Stopps in Barcelona, Marseille, Genua, Neapel, Messina und Valletta.Die MSC World Asia ist nach der MSC World Europa und der bald folgenden MSC World America, die ab April von Miami (USA) aus in der Karibik kreuzen wird, das neueste innovative Schiff der LNG-betriebenen World Class.Auf der MSC World Asia finden sich subtile Designelemente wieder, die Asiens reiche Kultur, Kunst und Natur widerspiegeln. Zu den charakteristischen Merkmalen gehören der senkrechte Bug und das ikonische Y-förmige Heck, das sich zu einer beeindruckenden Außenpromenade öffnet ─ das Markenzeichen der World Class.dazu: „Wir haben uns entschieden, unser neuestes Flaggschiff im westlichen Mittelmeer einzusetzen, da diese Region unser beliebtestes Ziel ist. Mit der MSC World Asia erweitern wir unser Angebot und bieten unseren Gästen noch mehr Auswahl an Abfahrtshäfen und Reiserouten – ganz gleich ob für den Winterurlaub oder die Sommerreise. Wie bei all unseren neuen Schiffen werden wir innovative Konzepte, Bordangebote und Services einführen, um unseren Gästen ein unvergleichliches Kreuzfahrterlebnis zu bieten.“Mitglieder des MSC Voyagers Club, die ihre Reise mit der MSC World Asia bis zum 4. Februar 2025 buchen, profitieren von 1.000 Extra-Punkten und einem Bordguthaben von 50 Euro pro Person. Zudem genießen sie die exklusiven Vorteile des Clubs bei Buchungen, die mehr als 12 Monate vor der Abreise getätigt wurden, darunter einen 5 Prozent + 5 Prozent Rabatt, doppelte Mitgliedspunkte nach der Buchung und ein zusätzliches Bordguthaben von 50 Euro ab Silver-Status.Alle Details und Bedingungen finden Sie auf der Website von MSC Cruises Die MSC World Asia, das dritte innovative World Class Schiff von MSC Cruises, lädt ihre Gäste ein, die Kunst der Kreuzfahrt an Bord zu erleben. Mit über 40 Bars, Lounges und Restaurants, vielfältigen Entertainmentangeboten sowie zahlreichen familienfreundlichen Einrichtungen bietet die MSC World Asia das ultimative Kreuzfahrterlebnis.In Anlehnung an ihr Schwesterschiff MSC World America verfügt die MSC World Asia über sieben einzigartige Bereiche an Bord, von denen jeder eine ganz eigene Atmosphäre schafft und maßgeschneiderte Erlebnisse bietet, die den Gästen ermöglichen, ihre Reise ganz individuell zu gestalten.Im Family Aventura District befindet sich– ein revolutionärer Outdoor-Park, der speziell für Familien konzipiert wurde. Hier können Groß und Klein bei gemeinsamen Aktivitäten zusammen spielen, leckere Snacks probieren und die Sonne an Deck genießen.Der exklusivebietet mit 144 luxuriösen Suiten ein einzigartiges „Schiff-im-Schiff“-Konzept. Gäste genießen Zugang zu einer privaten Lounge, einem Restaurant, separaten Pool- und Sonnendeck sowie 24-Stunden-Concierge-Service – alles in Reichweite der vielen Angebote des gesamten Schiffes.Mit über 40 Bars, Lounges und Restaurants bietet die MSC World Asia eine, die jeden Geschmack trifft. Mit sechs Spezialitätenrestaurants mit Klassikern wie demSteakhouse,undwarten auch zwei neue Restaurantkonzepte darauf, entdeckt zu werden. Beliebte Treffpunkte wie derPub mit eigener Mikrobrauerei und dasfür Kaffee-Liebhaber runden das Angebot ab.Die MSC World Asia hält eine Vielzahl anbereit – von Babyclubs bis hin zu Jugendtreffs. Wasserparks, Virtual-Reality-Rutschen, Videospielhallen, originelle Spielshows und die über dem Wasser schwebende Attraktiongarantieren, dass keine Langeweile aufkommt.: Für Erholungssuchende stehen die Zen-Pools ausschließlich für Erwachsene, das weitläufige Aurea Spa mit entspannenden Behandlungen sowie ein modern ausgestattetes Fitnessstudio mit Panoramablick zur Verfügung. Derbietet zusätzlich stilvolle Pflegeoptionen., darunter ein Pool mit Schiebedach für alle Wetterlagen und 13 Whirlpools stehen den Gästen zur Verfügung. Wer Abenteuer sucht, findet imaufregende Wasserrutschen und Aktivitäten.Mit einer großen Auswahl anbegeistert die MSC World Asia rund um die Uhr. Atemberaubende Bühnenshows, Live-Musik, interaktive Erlebnisse sorgen dafür, dass jeder Gast seine perfekte Mischung aus Unterhaltung und Entspannung findet.Die MSC World Asia wird mit LNG betrieben, einem Treibstoff, der einen nahtlosen Übergang zu erneuerbarem Bio- und synthetischem LNG ermöglicht. Das Schiff ist mit einem Landstromanschluss ausgestattet, der es ermöglicht, die Motoren des Schiffes während der Liegezeit abzuschalten, sodass lokale Emissionen vermieden und die Auswirkungen auf die lokale Luftqualität reduziert werden. Das gesamte Schiff ist mit intelligenter Technologie ausgestattet, um den Gästen eine komfortable Reise zu ermöglichen und gleichzeitig den Energie- und Wasserverbrauch niedrig zu halten. Das Schiff verfügt außerdem über eine hochmoderne Abwasseraufbereitungsanlage sowie eine umfassende Recyclinganlage an Bord, die den Abfall auf ein Minimum reduziert. Darüber hinaus ist das Schiff mit Azi-Pods der neuesten Generation ausgestattet, die den Lärm reduzieren und die Auswirkungen auf die Meeresbewohner verringern.