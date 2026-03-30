Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1056089

MSC Cruises GmbH Garmischer Straße 7 80339 München, Deutschland http://www.msccruises.de
Ansprechpartner:in Herr Dominik Gebhard +49 89 8563555503
Logo der Firma MSC Cruises GmbH

MSC Cruises passt das Winterprogramm 2026/2027 an: Die MSC World Europa wird auf den Französischen Antillen eingesetzt

(lifePR) (München, )
MSC Cruises hat heute das überarbeitete Programm für die Wintersaison 2026/2027 bekanntgegeben: Die MSC World Europa wird künftig auf den Französischen Antillen eingesetzt und stärkt damit die langfristige Präsenz der Reederei in der Karibik.

Ursprünglich war das Schiff von November 2026 bis April 2027 für Reisen in der Golfregion eingeplant. Stattdessen wird die MSC World Europa nun 7- und 14-Nächte-Kreuzfahrten mit Einschiffung in Fort-de-France (Martinique), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) und Bridgetown (Barbados) anbieten. Die Routen umfassen Stopps in Castries (St. Lucia), St. George's (Grenada), Philipsburg (St. Maarten/Niederländische Antillen), St. John's (Antigua und Barbuda), Basseterre (St. Kitts und Nevis), Roseau (Dominica) sowie Kingstown (St. Vincent und die Grenadinen).

Das neue Programm ermöglicht es Reisenden, während der Wintermonate die Sonne in einer der attraktivsten Urlaubsregionen der Welt zu genießen – kombiniert mit dem innovativen Bordangebot und dem Gästeerlebnis der nächsten Generation, für das die MSC World Europa bekannt ist.

Im Zuge dieser Routenanpassung wird die MSC World Europa die MSC Seaview ersetzen, die wiederum für die Wintersaison 2026/2027 in Brasilien und Argentinien eingesetzt wird. Die Routen der MSC Seaview für Südamerika werden in Kürze bekanntgegeben.

Gäste mit bestehenden Buchungen für die Wintersaison 2026/27 der MSC World Europa sowie ihre Reisebüropartner werden von MSC Cruises direkt kontaktiert und erhalten umfassende Informationen zu den Optionen – einschließlich der Möglichkeit zur Umbuchung auf eine andere Kreuzfahrt oder der vollständigen Erstattung.

Für Gäste, die für den kommenden Winter eine Kreuzfahrt mit der MSC Seaview ab den Französischen Antillen gebucht haben, ändern sich weder die Reiseroute noch Reisedaten oder das gesamte Kreuzfahrterlebnis − es sind keinerlei Maßnahmen seitens der Gäste erforderlich. Es wird die erste Saison der MSC World Europa in dieser Region – eines der innovativsten Schiffe von MSC Cruises, das mit modernstem Design und den neuesten Annehmlichkeiten an Bord aufwartet.

Die MSC World Europa kehrt in der Wintersaison 2027/2028 in die Golfregion zurück und wird dann Dubai, Abu Dhabi, Sir Bani Yas, Bahrain und Doha anlaufen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MSC Cruises.

MSC Cruises GmbH

MSC Cruises ist die weltweit drittgrößte Kreuzfahrtgesellschaft und Marktführer in Europa mit Hauptsitz in Genf, Schweiz. Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz und verzeichnet eine starke, wachsende Präsenz in Nordamerika.

Als globale Kreuzfahrtmarke mit 23 modernen Schiffen, die Kreuzfahrten auf fünf Kontinenten anbieten, können Gäste mehr als 100 Länder weltweit mit mehr als 300 Zielen besuchen, unvergessliche Erinnerungen sammeln und Gastfreundschaft auf höchstem Niveau genießen.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.