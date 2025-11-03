MSC Cruises läutet die Wave Season 2025/26 mit einem starken Frühbucherangebot ein

- Mehr drin, weniger zahlen: Die Promoaktion von MSC Cruises für die alljährliche Hauptbuchungszeit enthält Getränkepakete zum Sonderpreis
Neben den besten Kabinen, Suiten und Terminen rückt in dieser Wave-Saison ein neues Angebot in den Mittelpunkt: Kreuzfahrten direkt inklusive PREMIUM-Getränkepaket zum Sonderpreis von 35 Euro p. P./Nacht zu buchen – ein Angebot, das es in dieser Form bisher nicht gab. Dieser stark ermäßigte Preis für das hochwertige Getränkepaket ist nur bei gleichzeitiger Buchung mit der Kreuzfahrt verfügbar. Gleiches gilt, wenn alternativ die Kreuzfahrt inkl. Easy-Getränkepaket gebucht wird.
Warum sich frühes Buchen jetzt lohnt
- Beste Kabinenauswahl: Beliebte Kategorien (z. B. Balkonkabinen und Suiten mittschiffs, Suiten im MSC Yacht Club) sind in der Hauptsaison zuerst ausgebucht
- Günstige Frühbucherpreise inkl. ermäßigten Getränkepaket und günstigen Flugpreisen
- Planungssicherheit für Ferienzeiten: Fixe Reisetermine in Schulferien/Feiertagswochen lassen sich rechtzeitig sichern
- Flugkontingente & An-/Abreise: Passende Flugzeiten und begrenzte Plätze (u. a. bei Fly&Cruise) sind früher verfügbar – zu planbaren Tarifen
- Ausflüge & Spezialerlebnisse sichern: Beliebte Landausflüge (z. B. Gletscher/Tracy Arm in Alaska) sind limitiert
- Gruppen & Familien: Zusammenhängende Kabinen / Mehrbettkabinen sind begrenzt – frühe Buchung erleichtert die Platzierung
Nordeuropa mit der MSC Preziosa im Sommer 2026 ab/bis Hamburg
Norwegen mit Nordkap vom 31.05. bis 11.06.2026, 11 Nächte
Routenverlauf: Hamburg – Måløy – Honningsvåg (Nordkap) – Tromsø – Trondheim – Molde – Bergen – Hamburg
inkl. Premium-Getränkepaket ab € 2.014 p. P.*
inkl. Getränkepaket Easy ab € 1.907 p. P.*
ohne Getränke ab € 1.629 p. P.*
Mittelmeer mit der MSC World Europa
Westliches Mittelmeer April bis November 2026, 7 Nächte
Routenverlauf: Barcelona - Marseille (Provence) – Genua (Portofino) – Neapel (Pompeji) – Messina (Taormina) – Valletta – Barcelona
inkl. Premium-Getränkepaket ab € 1.384 p. P.*
inkl. Getränkepaket Easy ab € 1.316 p. P.*
Cruise Only ab € 1.139 p. P.*
Alaska mit der MSC Poesia im Sommer 2026 ab/bis Seattle
Von April bis Oktober 2026, 7 Nächte
Routenverlauf: Seattle – Ketchikan – Icy Strait Point (Hoonah) – Tracy Arm Fjord (Panoramafahrt) – Juneau – Victoria (BC) – Seattle
inkl. Premium-Getränkepaket ab € 985 p. P.*
inkl. Getränkepaket Easy ab € 901 p. P.*
Cruise Only ab € 740 p. P.*
* Alle „ab“-Preise sind Beispielpreise und variieren je nach Abfahrt, Kategorie und Verfügbarkeit; die Hotel-Servicegebühr ist im Gesamtreisepreis inkludiert. EASY/PREMIUM-Sonderpreise gelten nur bei gleichzeitiger Buchung der Kabine und des Getränkepakets im Zeitraum vom 01.11. 2025 bis 31.01.2026.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MSC Cruises.