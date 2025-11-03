Kontakt
MSC Cruises läutet die Wave Season 2025/26 mit einem starken Frühbucherangebot ein

(lifePR) (München, )
  • Mehr drin, weniger zahlen: Die Promoaktion von MSC Cruises für die alljährliche Hauptbuchungszeit enthält Getränkepakete zum Sonderpreis
Zur Hauptbuchungssaison, der sogenannten „Wave Season“, von November bis Ende Januar präsentiert MSC Cruises attraktive Vorteile für Frühbucher und begehrte Routen im Mittelmeer, in Nordeuropa, der Karibik und erstmals auch ab Seattle nach Alaska. Wer früh bucht, profitiert von den besten Kabinen und Suiten, gesicherten Flugkontingenten, planbaren Familien- und Ferienzeiten sowie attraktiven Preisen.

Neben den besten Kabinen, Suiten und Terminen rückt in dieser Wave-Saison ein neues Angebot in den Mittelpunkt: Kreuzfahrten direkt inklusive PREMIUM-Getränkepaket zum Sonderpreis von 35 Euro p. P./Nacht zu buchen – ein Angebot, das es in dieser Form bisher nicht gab. Dieser stark ermäßigte Preis für das hochwertige Getränkepaket ist nur bei gleichzeitiger Buchung mit der Kreuzfahrt verfügbar. Gleiches gilt, wenn alternativ die Kreuzfahrt inkl. Easy-Getränkepaket gebucht wird.

Warum sich frühes Buchen jetzt lohnt
  • Beste Kabinenauswahl: Beliebte Kategorien (z. B. Balkonkabinen und Suiten mittschiffs, Suiten im MSC Yacht Club) sind in der Hauptsaison zuerst ausgebucht
  • Günstige Frühbucherpreise inkl. ermäßigten Getränkepaket und günstigen Flugpreisen
  • Planungssicherheit für Ferienzeiten: Fixe Reisetermine in Schulferien/Feiertagswochen lassen sich rechtzeitig sichern
  • Flugkontingente & An-/Abreise: Passende Flugzeiten und begrenzte Plätze (u. a. bei Fly&Cruise) sind früher verfügbar – zu planbaren Tarifen
  • Ausflüge & Spezialerlebnisse sichern: Beliebte Landausflüge (z. B. Gletscher/Tracy Arm in Alaska) sind limitiert 
  • Gruppen & Familien: Zusammenhängende Kabinen / Mehrbettkabinen sind begrenzt – frühe Buchung erleichtert die Platzierung
Routenbeispiele & Preise

Nordeuropa mit der MSC Preziosa im Sommer 2026 ab/bis Hamburg  
Norwegen mit Nordkap vom 31.05. bis 11.06.2026, 11 Nächte
Routenverlauf: Hamburg – Måløy – Honningsvåg (Nordkap) – Tromsø – Trondheim – Molde – Bergen – Hamburg

inkl. Premium-Getränkepaket ab € 2.014 p. P.*
inkl. Getränkepaket Easy ab € 1.907 p. P.*
ohne Getränke ab € 1.629 p. P.*

Mittelmeer mit der MSC World Europa 
Westliches Mittelmeer April bis November 2026, 7 Nächte
Routenverlauf: Barcelona - Marseille (Provence) – Genua (Portofino) – Neapel (Pompeji) – Messina (Taormina) – Valletta – Barcelona

inkl. Premium-Getränkepaket ab € 1.384 p. P.*
inkl. Getränkepaket Easy ab € 1.316 p. P.*
Cruise Only ab € 1.139 p. P.*

Alaska mit der MSC Poesia im Sommer 2026 ab/bis Seattle
Von April bis Oktober 2026, 7 Nächte
Routenverlauf: Seattle – Ketchikan – Icy Strait Point (Hoonah) – Tracy Arm Fjord (Panoramafahrt) – Juneau – Victoria (BC) – Seattle

inkl. Premium-Getränkepaket ab € 985 p. P.*
inkl. Getränkepaket Easy ab € 901 p. P.*
Cruise Only ab € 740 p. P.*

* Alle „ab“-Preise sind Beispielpreise und variieren je nach Abfahrt, Kategorie und Verfügbarkeit; die Hotel-Servicegebühr ist im Gesamtreisepreis inkludiert. EASY/PREMIUM-Sonderpreise gelten nur bei gleichzeitiger Buchung der Kabine und des Getränkepakets im Zeitraum vom 01.11. 2025 bis 31.01.2026.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MSC Cruises.

MSC Cruises GmbH

MSC Cruises ist die weltweit drittgrößte Kreuzfahrtgesellschaft und Marktführer in Europa mit Hauptsitz in Genf, Schweiz. Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz und verzeichnet eine starke, wachsende Präsenz in Nordamerika.

Als globale Kreuzfahrtmarke mit 23 modernen Schiffen, die Kreuzfahrten auf fünf Kontinenten anbieten, können Gäste mehr als 100 Länder weltweit mit mehr als 300 Zielen besuchen, unvergessliche Erinnerungen sammeln und Gastfreundschaft auf höchstem Niveau genießen.

