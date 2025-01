MSC Cruises kündigt Drew Barrymore und Orlando Bloom als Protagonisten für seinen Werbespot beim größten Sportereignis der USA an

Die neue Markenkampagne von MSC Cruises für die USA startet mit einem Werbespot für die MSC World America, die ab April 2025 von Miami aus zu Karibikkreuzfahrten in See stechen wird

Drew Barrymore und Orlando Bloom nehmen die Zuschauer im Werbespot mit auf eine Kreuzfahrt

Der Teaser für den mit Spannung erwarteten TV-Spot ist ab jetzt verfügbar

Sieben verschiedene Themenbereiche , die jedem Reisenden ermöglichen, das perfekte Urlaubserlebnis zu finden

, die jedem Reisenden ermöglichen, das perfekte Urlaubserlebnis zu finden 19 Restaurants , darunter das einzige Eataly-Restaurant auf See

, darunter das einzige Eataly-Restaurant auf See 18 Bars und Lounges , einschließlich neuer Locations wie der All Stars Sports Bar und dem The Loft Comedy Club

, einschließlich neuer Locations wie der All Stars Sports Bar und dem The Loft Comedy Club The Harbour : Ein neuer Outdoor-Bereich für Familien mit einer über dem Meer schwebenden Schaukel namens Cliffhanger, einem Klettergarten, Wasserpark, Spielplatz, Erholungsbereichen und einer inkludierten Snackbar

: Ein neuer Outdoor-Bereich für Familien mit einer über dem Meer schwebenden Schaukel namens Cliffhanger, einem Klettergarten, Wasserpark, Spielplatz, Erholungsbereichen und einer inkludierten Snackbar Die World Promenade : Ein spektakulärer Outdoor-Bereich mit Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und einer der längsten Trockenrutschen auf See – inklusive atemberaubendem Meerblick

: Ein spektakulärer Outdoor-Bereich mit Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und einer der längsten Trockenrutschen auf See – inklusive atemberaubendem Meerblick Die lebendige 3-stöckige World Galleria mit Bars, Geschäften und Restaurants

mit Bars, Geschäften und Restaurants Der größte MSC Yacht Club in der Karibik, der Luxus und Exklusivität mit Suiten, Butler-Service sowie eigenen Bars, Restaurants und Pool-Bereichen bietet

MSC Cruises, die drittgrößte Kreuzfahrtreederei der Welt, gab heute bekannt, dass Drew Barrymore und Orlando Bloom die Hauptrollen im neuen Werbespot spielen werden. Der 60-sekündige Spot wird während des größten TV-Sportereignisses im US-Fernsehen gezeigt. Er betont die für MSC Cruises berühmte Mischung, europäischen Stil mit amerikanischem Komfort zu kombinieren, und stellt die MSC World America, das neue Flaggschiff der Reederei, vor.Die Kooperation zwischen Drew Barrymore und Orlando Bloom und MSC Cruises ist der Startschuss für die erste nationale Werbekampagne des familiengeführten Unternehmens in Nordamerika. Dabei liegt der Fokus auf der kontinuierlichen Expansion der Reederei in den USA. Die beiden Kino-Stars nehmen die Zuschauer auf einen Urlaub an Bord dermit„Ich bin so stolz auf diese Zusammenarbeit – MSC Cruises ermöglicht es Menschen und Familien gemeinsam die Welt zu entdecken“, sagt Drew Barrymore, Schauspielerin und Moderatorin von der „Drew Barrymore Show“. „Als Gast muss man sich um nichts kümmern – jede Reise wird so zu einem unvergesslichen Erlebnis, das ein Leben lang in Erinnerung bleibt.“Im Teaser entern Barrymore und Bloomden Flügel in derdes MSC Yacht Club– einem exklusiven Bereich, der Gästen des luxuriösen „Schiff-im-Schiff“-Konzepts von MSC Cruises vorbehalten ist. Bloom übt Kritik, während Barrymore ihre beste Version von „Holiday“ zum Besten gibt, das gleichzeitig das musikalische Leitmotiv der neuen Kampagne ist.„Dies ist mein erster Big Game Werbespot und ich fühle mich geehrt, mit einer so renommierten Marke zusammenzuarbeiten“, sagt Schauspieler Orlando Bloom. „Ich freue mich darauf, dieses elegante neue Schiff auf Amerikas größter Bühne zu präsentieren und bin mir sicher, dass die MSC World America sowohl amerikanische als auch europäische Urlauber begeistern wird“.Die Kampagne wurde von der preisgekrönten Kreativagenturproduziert und hebt das einzigartige Borderlebnis von MSC Cruises, das sich von dem anderer Kreuzfahrtanbieter abhebt, hervor.„Die besondere Dynamik zwischen Drew und Orlando in unserem Big Game Spot repräsentiert die MSC World America sehr treffend“,. „Das Schiff verbindet europäisches Design und authentische Erlebnisse mit allem, was Amerikaner von einer Kreuzfahrt erwarten – und macht jede Reise so zu einem unvergleichlichen Urlaub. Mit diesem Spot möchten wir Amerika einen Einblick in all die einzigartigen Features unseres neuen Schiffes geben – natürlich aus der Sicht von Drew und Orlando“.Die neue Kampagne markiert den Start in ein aufregendes Jahr für MSC Cruises in den USA. Diewird das größte Schiff der Marke für den nordamerikanischen Markt sein. Wenn es ab dem 12. April 2025 ab Miami in See sticht, eröffnet es für die Gäste eine neue Welt der Kreuzfahrt. Das Programm des Schiffes umfasst 7-Nächte-Kreuzfahrten in die östliche und westliche Karibik, alle mit Stopp auf– der Privatinsel von MSC Cruises auf den Bahamas. Ein Urlaubsparadies mit weißen Sandstränden, türkisfarbenem Wasser und einer Vielzahl an Aktivitäten und neuen Freizeitaktivitäten, die derzeit umgesetzt werden.Diewird am 9. April an ihrem neuen Terminal im PortMiami getauft – dem größten Kreuzfahrtterminal der Welt. Im Jahresverlauf wird MSC Cruises beispielsweise erstmals Reisen ab Galveston in Texas durchführen, ab Sommer 2026 folgen Alaska-Kreuzfahrten. Als europäischer Marktführer bietet MSC Cruises ein unvergleichliches globales Routenportfolio mit unvergleichlichen Erlebnissen weit über die Karibik hinaus.Für mehr Informationen zur MSC World America besuchen Sie die Website von MSC Cruises.