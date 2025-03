MSC Cruises erweitert das Unterhaltungsangebot an Bord der MSC Virtuosa, unter anderem mit der Premiere von „Dirty Dancing in Concert“

MSC Cruises präsentiert in diesem Sommer die neue Show „Dirty Dancing in Concert“, zwei brandneue Zirkusshows von Carousel Productions und weitere Highlights auf der MSC Virtuosa

Die neuen Shows im Theater und der Carousel Lounge erweitern das ohnehin schon beeindruckende Entertainment-Programm in dieser Saison

Für Kinder und Familien gibt es neue Unterhaltungsangebote, darunter Aktivitäten, die in Zusammenarbeit mit der LEGO Group entwickelt wurden

NEU! „Dirty Dancing in Concert“ – Ein Live-to-Film-Konzert-Erlebnis des Lionsgate-Filmklassikers, der mit Sängern, Tänzern und Musikern zum Leben erweckt wird und ein wirklich unvergessliches Erlebnis bietet.

– Ein Live-to-Film-Konzert-Erlebnis des Lionsgate-Filmklassikers, der mit Sängern, Tänzern und Musikern zum Leben erweckt wird und ein wirklich unvergessliches Erlebnis bietet. NEU! „Hall of Fame“ – Nach dem Debüt auf der MSC World America ist die MSC Virtuosa das nächste Schiff, das dieses mitreißende Live-Konzert präsentiert. Es feiert Pop-Legenden mit ihren Hits und unvergesslichen Momenten. Entwickelt wurde das Konzept vom talentierten kreativen Team von Only Child Productions, bekannt für ihre Arbeit mit Kylie Minogue, Netflix und der VOUGE.

– Nach dem Debüt auf der MSC World America ist die MSC Virtuosa das nächste Schiff, das dieses mitreißende Live-Konzert präsentiert. Es feiert Pop-Legenden mit ihren Hits und unvergesslichen Momenten. Entwickelt wurde das Konzept vom talentierten kreativen Team von Only Child Productions, bekannt für ihre Arbeit mit Kylie Minogue, Netflix und der VOUGE. NEUE! Carousel Lounge Shows – In der Carousel Lounge werden zwei brandneue Cirque-Aerial-Shows gezeigt, eine ab Juni 2025 und die andere ab diesem Herbst. Die Produktion läuft bereits, die offiziellen Namen werden schon bald von Familien und Kindern an Bord ausgesucht und bekannt gegeben.

– In der Carousel Lounge werden zwei brandneue Cirque-Aerial-Shows gezeigt, eine ab Juni 2025 und die andere ab diesem Herbst. Die Produktion läuft bereits, die offiziellen Namen werden schon bald von Familien und Kindern an Bord ausgesucht und bekannt gegeben. NEUE! Tagesaktivitäten – Innovative Sportarten, Spiele und Unterhaltung für Gäste jeden Alters.

– Innovative Sportarten, Spiele und Unterhaltung für Gäste jeden Alters. NEU! Das MSC Street Theatre – Überraschungs-Pop-up-Auftritte von Weltklasse-Entertainern an verschiedenen Orten auf dem Schiff, darunter am Pool, in Bars, Restaurants und auf der lebhaften Promenade.

– Überraschungs-Pop-up-Auftritte von Weltklasse-Entertainern an verschiedenen Orten auf dem Schiff, darunter am Pool, in Bars, Restaurants und auf der lebhaften Promenade. NEUE! Kinder- und Familienunterhaltung – Spielshows, Partys, technologiegestützte Erlebnisse und Quizze, die unvergessliche Momente versprechen.

– Spielshows, Partys, technologiegestützte Erlebnisse und Quizze, die unvergessliche Momente versprechen. NEUE! LEGO®-Erlebnisse– Familien können an einer LEGO®-Familien-Gameshow teilnehmen, bei der Eltern und Kinder gemeinsam in einem spannenden Teamwettbewerb gegeneinander antreten. Außerdem gibt es eine LEGO®-Familien-Parade an Bord, bei der LEGO®-Walking Acts durch verschiedene Bereiche des Schiffes ziehen – ein Erlebnis, das Kinder jeden Alters begeistern wird.

Die MSC Virtuosa wird in diesem Sommer mit neuen Konzepten, die das bereits beeindruckende Angebot erweitern, ein angesagtes Entertainment-Ziel für Reisende sein. Das Schiff sticht von seinem Heimathafen in Southampton zu Kreuzfahrten mit Zielen wie den atemberaubenden norwegischen Fjorden, den Metropolen der Ostsee, den Kanarischen Inseln und der Atlantikküste Europas in See.Der Höhepunkt des neuen Entertainmentangebots ist „Dirty Dancing in Concert“ – ein Live-to-Film-Konzert-Erlebnis, das den beliebten Lionsgate-Film auf die Bühne bringt. Die Show kombiniert eine Live-Band sowie sensationelle Sänger und talentierte Tänzer, die die Geschichte des Filmklassikers zum Leben erwecken.Premiere feiert das Spektakel am 10. Juli 2025 – pünktlich zum Beginn der Sommerferien. Die MSC Virtuosa ist das einzige Schiff in dieser Region, auf der die Show zu sehen sein wird. Das Live-Erlebnis wird auch an Bord der MSC World America in der Karibik gezeigt.Gäste haben während jeder Kreuzfahrt mehrere Möglichkeiten „Dirty Dancing in Concert“ zu erleben. Bei dem 90-minütigen Live-to-Film-Konzert treten eine Band, Sänger und Tänzer synchron zu dem Filmklassiker auf. Das Erlebnis gipfelt in einem energiegeladenen Finale, bei dem die Gäste eingeladen sind, bei einer „Dirty Dancing in Concert“-Afterparty mitzusingen und bis tief in die Nacht zu tanzen.Zusätzlich zu „Dirty Dancing in Concert“ können die Gäste zwei weitere neue Shows im Theater erwarten: „Songbook ABBA“ präsentiert die größten Hits der Kultband ABBA, interpretiert von einer fantastischen Theaterbesetzung. „Starwalker“ stellt die legendäre Musik von Michael Jackson mit seinen Hits in den Mittelpunkt, während ein talentiertes Ensemble seinen unvergesslichen Tanzstil darbietet., dazu: „Der Schlüssel zu einem unvergesslichen Kreuzfahrterlebnis ist ein umfassendes Angebot an spektakulären Unterhaltungsoptionen für jeden Gästetyp rund um die Uhr. Wir freuen uns, neue Tages- und Abendveranstaltungen vorzustellen, die unsere Gäste staunen lassen werden. Besondere Highlights sind für uns die Premiere von ‚Dirty Dancing in Concert‘, ‚Hall of Fame‘ und unsere beiden neuen Shows der Carousel Productions, die in diesem Sommer Premiere haben werden.“Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MSC Cruises